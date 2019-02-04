“متابعة” نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية| موقع”الشرقية توداي” يعرض...

يقوم موقع” الشرقية توداي” ينشر نتائج الشهادة الإعدادية، نتائج منتصف العام، للعام الدراسي 2018-2019، في محافظة الشرقية، بعد الإعلان عن اقتراب الإعلان عنها عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن انتهاء الكنترولات من تصحيح جميع أوراق طلاب الصف الثالث الإعدادي، ومراجعة نتائج الطلاب واعتماد النتائج من محافظ الشرقية.

ويعرض عليكم موقعنا خدمة متميزة في استخراج النتائج للطلاب، بعد ترك رقم الجلوس في تعليق على هذا المقال، على أن يتم إرسالها على البريد الإلكتروني للطالب فور الإعلان عنها وفتح الموقع للعمل، وهو موقع الشرقية توداي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

تعرف على نتائج الطلاب في المحافظة ابتداء من بداية فبراير، وذلك تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي عبر موقع المحافظة الإلكتروني، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال:

متابعة موقع عرب فور نيوز والذي يعرض آخر الأخبار في متابعة متميزة. الدخول على موقع الشرقية توداي. إدخال الاسم ورقم الجلوس.

جدول توزيع درجات منتصف العام

المادة الدرجة لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة لغة أجنبية أولى 30 درجة علوم 20 درجة دراسات اجتماعية 20 درجة المجموع الكلي للتيرم 140 درجة

تحديث: ومن المتوقع لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الظهور في خلال هذا الأسبوع، هذا ما تم الإعلان عنه، بعد الانتهاء من اعتماد نتائج الطلاب من السيد محافظ الشرقية، على أن يقوم الطالب في اليوم التالي للإعلان عن النتيجة، بالتوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب للتأكد من النتائج، ويتم فتح باب التظلمات على النتيجة بعد يومين من إعلانها.

لا يتم احتساب درجات التربية الفنية والرياضية والمجالات في المجموع، كما تعتبر تلك الدرجات نجاح أو رسوم إلا بعد أن يتم جمعها على درجات الفصل الدراسي الثاني.

على أن يتم إرسال النتيجة على بريد الطالب الإلكتروني فور الإعلان عنها، ويتابع الطالب المدرسة التابع لها لمباشرة قوائم نتائج الطلاب والتأكد من النتائج.