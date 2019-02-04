“اليوم” نتيجة الإعدادية بمحافظة البحيرة| استعلم عن نتيجة التيرم الأول 2019 من خلال...

انتهت امتحانات منتصف العام، في جميع الصفوف الدراسية بالمراحل الدراسية، والشهادة الإعدادية، في 24 يناير، وبدأت أعمال التصحيح بعد الانتهاء من كل مادة، وبعد الانتهاء من جميع الامتحانات بدأ بحث الطلاب، في محافظة البحيرة، عن موعد الإعلان عن النتيجة، وقد اعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، ويتابع معكم موقعنا الإعلان عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، من خلال موقع نتائج المحافظة، ويقوم بعمل خدمة متميزة للطلاب بالمحافظة باستخراج النتائج لهم. نتيجة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الإعدادية بمحافظة البحيرة

بعد ارتفاع بحث الطلاب عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة بموعد نتيجة الإعدادية بالمحافظة، والذي من المتوقع له أن ينتظره الطلاب ابتداء من الأسبوع الجاري،بداية فبراير 2019، وحتى نهاية الأسبوع،

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالبحيرة

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جدول توزيع درجات منتصف العام

المادة الدرجات لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة علوم 20 درجة دراسات اجتماعية 20 درجة المجموع النهائي 140 درجة

ويتم إضافة مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول على الفصل الدراسي الثاني، ليكون المجموع الكلي للدرجات 280 درجة، ولا تحتسب درجات رسوب أو نجاح إلا في نهاية العام، ويقوم الطالب في اليوم التالي للنتيجة بالتأكد من الدرجات من المدرسة التابع لها، على أن يتم فتح باب التظلمات بعد الإعلان عن النتيجة بيومين.

ويذكر أن موقع نتائج جميع المحافظات لا عمل إلا بعد أن يتم تنزيل نتائج الطلاب عليه، نتائج الثالث الإعدادي لمنتصف العام، ويتم تنزيل النتائج بعد إعلان موقع المحافظة بالانتهاء من اعتماد النتائج والإعلان عنها.