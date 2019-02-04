“رابط مجاني” اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الأول...

وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول في جميع أنحاء المحافظة يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2019، وقد تابع الأستاذ علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بنفسه عملية خروج أوراق الأسئلة من الكنترولات إلى جميع الإدارات التعليمية في المحافظة، ويوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نقوم بتغطية أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول بمحافظة الدقهلية.

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 بمحافظة الدقهلية الكثير من المخالفات، وأهم هذه المخالفات هو تسريب امتحانات مادة التربية الدينية وقد قرر السيد وكيل الوزارة إعادة الامتحان مرة اخرى والتحقيق مع كل من يثبت تورطه في هذا الامر من قريب أو بعيد، كما شهدت المحافظة تداول نموزج إجابة امتحان مادة الحاسب الآلي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقد أكد السيد وكيل الوزارة أن المديرية تباشر التحقيق في هذا الأمر أيضا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019

أكد الأستاذ عل عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات التيرم الأول بالمحافظة بلغ 100 ألف و٦٤٣ طالبا وطالبة، وقد تم توزيعهم على ٥٣٦ لجنة امتحانات في 17 إدارة تعليمية تابعة للمحافظة، كما أكد سيادته أن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 سيتم رفعها عقب اعتمادها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرابط

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