بوابة القليوبية التعليمية| إظهار نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 الترم الأول -نصف العام-...

نستعرض مع كل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي أهم أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة القليلوبية، وذلك بعد أن تزايد البحث بشكل واضح من جميع الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي وذلك عقب الإنتهاء رسميا من أداء امتحانات نصف العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية، والبدء رسميا في إجازة نصف العام لجميع الطلاب والطالبات، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نرصد لكم كل ما هو جديد حول إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وطرق الإستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية

بدأت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية يوم 17 يناير بأداء امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وانتهت يوم الخميس الموافق 24 يناير بأداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، وقد بأت على الفور أعمال التصحيح بجميع الكنترولات المركزية يوم الجمعة على الفور حتى يتم الإنتهاء من تجهيز النتيجة في أقرب وقت، وقد أشار السيد طه أحمد عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن قد تم التشديد على ضرورة تحرى الدقة أثناء عملية التصحيح والرصد، وأنه فور الإنتهاء من جميع أعمال الكنترول سوف يتم رفع النتيجة إلى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية لإعتمادها رسميا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالقليوبية 2019

كما أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بأن هناك عدد 89800 طال وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية موزعين على عدد 406 لجنة داخل 12 إدارة تعليمية بمحافظة القليوبية.

النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أهم التحديثات لإعلامكم بالنتيجة ونسبة النجاح فور ظهورها.