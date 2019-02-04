سعر اليورو اليوم| الاثنين 4 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .....

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

انخفاض في سعري بيع وشراء اليورو ببداية تعاملات الصباح.

في فترة الظهيرة انخفض سعر الشراء وتراجع سعر البيع بشكل كبير.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.20 بنك قناة السويس أقل سعر للبيع: 20.28 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك قناة السويس 20.20 20.37 18 ساعة بنك التنمية الصناعية 20.20 20.38 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.18 20.37 21 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.16 20.28 17 ساعة اتش اس بى سى HSBC 20.16 20.36 يومين بنك الكويت الوطني NBK 20.16 20.37 18 ساعة البنك المركزى المصرى 20.16 20.32 15 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 20.15 20.37 20 ساعة البنك المصرى الخليجى 20.15 20.37 20 ساعة بنك عودة 20.15 20.37 21 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 20.15 20.36 18 ساعة كريدى أجريكول 20.15 20.36 20 ساعة بنك المشرق 20.15 20.36 19 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 20.15 20.36 21 ساعة البنك الأهلي المصري 20.12 20.33 21 ساعة بنك مصر 20.12 20.33 21 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 20.12 20.33 20 ساعة المصرف العربى الدولى 20.12 20.33 14 ساعة بنك بلوم 20.12 20.33 19 ساعة المصرف المتحد 20.12 20.33 19 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.12 20.33 21 ساعة البنك الأهلى اليونانى 20.12 20.33 20 ساعة البنك العقاري المصري العربي 20.12 20.28 21 ساعة بنك الإسكندرية 20.10 20.31 19 ساعة البنك الزراعى المصرى 20.10 20.35 18 ساعة بنك مصر إيران التنمية 20.09 20.35 20 ساعة بنك البركة 20.08 20.39 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 20.05 20.51 4 أيام

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

افتتح اليورو متراجعا بالبنوك المصرية ببداية تعاملات الأسبوع، وسجل افضل شراء من بنك عوده بسعر 20.23 جنيه وأفضل بيع من المصرف العربي بسعر 20.33 جنيه.

في تعاملات الساعة 11:00 صباحا، سجل أفضل شراء من بنك المشرق بسعر 20.22 جنيه وأفضل بيع من بنك الركة بسعر 17.97 جنيه.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.