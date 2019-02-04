موعد عيد الحب 2019 العالمي , ميعاد عيد الحب 2019 Valentine’s Day

يتساءل كثير من الباحثين على الإنترنت عن موعد عيد الحب 2019، وميعاد يوم الحب Valentine’s Day، ومتى يصادف عيد الحب هذا العام 2019، حيث تحتفل عدد من دول العالم بيوم الحب فالنتاين داي، ويتميز يوم عيد الحب باللون الأحمر الذي يرمز إلى الحب والعشق، وفي كل عام يحتفل العشاق في يوم 14 فبراير بيوم عيد الحب مقدمين لأحبائهم وعشاقهم أجمل الهدايا ومتبادلين أرق المشاعر والرسائل الرومانسية.

موعد عيد الحب 2019، ويستعد للاحتفال بيوم عيد الحب الكثير من الأشخاص والعشاق مستغلين فرصة الفلانتين داي لتبادل الهدايا والاحتفال بطريقته الخاصة،ويقدم كل عاشق لمحبوبته الهدايا سواء عن طريق إرسال الرسائل أو تبادل الهدايا أو الزهور الحمراء تعبيراً عن الحب والود بكل رومانسية.

موعد عيد الحب 2019

أما موعد يوم عيد الحب كما هو معروف يوم 14 فبراير وبالتاريخ الهجري يصادف هذا العام يوم الخميس بتاريخ 9 جمادى الآخر سنة 1440 هجرية.

عيد الحب 2019 وحكم الاحتفال به في الإسلام

يذكر أن عيد الحب هو مناسبة مسيحية بالأصل حيث تعود إلى القرن الثالث ميلادي عن قصة إعدام القسيس فالنتاين،والذي حكم عليه بالإعدام وقتها لسبب رفضه لقرار قيصر الروم الذي كان يشكل اضطهاداً على المسيحيين، حيث قرر المسيحين إحياء ذكرى إعدام فالنتاين والذي كان يوم 14 فبراير، يوما ومناسبة سنوية لهم مطلقين عليه يوم الحب.

أما حكم الاحتفال بعيد الحب شرعاً، فهو أحد الأعياد المبتدعة التي لا أصل لها في الإسلام، ولذلك يحرُم الاحتفال أو المشاركة فيه بأي شكلٍ من الأشكال، بل تعتبر المشاركة في عيد الحبّ كبيرة من كبائر الذنوب، فقد شرع الله تعالى للمسلمين عيد الفطر، وعيد الأضحى،بالإضافة إلى أن عيد الحب يعد تشريعاً لعيد جديد، وبدعةٍ في الدين،يرجع أصل عيد الحب إلى النصارى، فهو من شعائرهم، وعاداتهم، ولذلك فإنّ الاحتفال به يُعدّ تشبّهاً بهم وهذا لا يجوز.