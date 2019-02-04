خبر صادم لعشاق "Travelers"!

طرح بطل المسلسل التلفزيوني " Travelers" "إيريك مكورماك" فيديو أعلن خلاله أن المسلسل لن يعود لموسم رابع، وفقا لموقع "tvseriesfinale".

وبهذا الإجراء تكون شبكة Netflix ألغت مسلسلها التلفزيوني " Travelers" بعد ثلاثة مواسم ناجحة.

تدور أحداث المسلسل الخيالى العلمى فى زمن منذ مئات السنين واكتشاف آخر البشر الذين يعيشون على قيد الحياة وسائل إرسال الوعى عبر الزمن، مباشرة إلى القرن الواحد والعشرين، وأن هؤلاء المسافرين يفترضون حياة أشخاص يبدو أنهم عشوائيون، بينما يعملون سراً كفريق بمهمات لإنقاذ البشرية.

المسلسل بطولة إيريك ماكورماك، ومارسى وارتمان، وجاريد أبراهامسون، ونيستا كوبر، وريلى دولمان، وباتريك جيلمور وماكينزى بورتر، وعرض لأول مرة فى كندا فى أكتوبر 2016.