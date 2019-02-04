ترددات شاشات “trt التركية ودعوة واليرموك” الناقلة لـ ارطغرل 133 .. جدول بأحدث ترددات...

مشاهدة ارطغرل 133 موقع النور ، يبحث عنهما الجميع بعد إذاعة الحلقة على قناة trt التركية بصور مجانية حيث أن مسلسل ارطغرل هو أول مسلسل درامي تركي يحكى أجزاء هامة من التاريخ الإسلامي منذ بداية نشأة الدولة العثمانية التى كانت مسيطرة على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، كل ذلك جعل مسلسل قيامة أرطغرل يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة من الوطن العربي خاصة وعلى مستوى دول العالم بشكل عام، وتعرض الحلقة 133 من مسلسل قيامة ارطغرل يوم الأربعاء وهى الحلقة الفاصلة ويتوقع المشاهدين فيها كشف تفاصيل جديدة عن دراغوس الكاهن بالكنيسة وتغير مجرى أحداثه وأدوار الأبطال وتحركات أرطغرل القادم، ولذا نقدم لكم متابعينا قنوات مشاهدة ارطغرل32 مترجمة.

مشاهدة ارطغرل 133 موقع النور

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة ارطغرل نعرضها تلبية لاحتياجات متابعين موقع النور ويمكنكم متابعة حلقة أرطغرل 133 من خلال الترددات التالية:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

قنوات مشاهدة ارطغرل 133 موقع النور

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

تردد TRT 1 التركية على قمر يوتال سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11928 3000 V

تردد قناة التركية TRT1 الأولى

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب تركسات 8400 5/6 11042 Turksat 42°E عمودي إيتويلسات 3000 5/6 10928 Eutelsat 7°E عمودي

تردد قناة اليرموك الأردنية لنقل قيامة ارطغرل

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 11678 نايل سات 27500 رأسي 3/4

مشاهدة ارطغرل 133 موقع النور

تردد قناة دعوة الدينية على النايل سات

القناة تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة 10727 27500 3/4 أفقي

تردد قناة القدس على جميع الأقمار الصناعية

القمر التردد معامل التصحيح معدل الترميز الاتجاه النايل سات 11316 3\4 27500 عمودي

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل ارطغرل

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11678 أفقي 27500 3/4

أبطال مسلسل أرطغرل

الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان يؤدي بدور “أرطغرل”

الممثل نكيز جوشكون يقوم بدور “تورغوت آلب”

الممثل نور الدين سونماز يقوم بدور “بامسي باي ريك”

الممثل جلال آل يقوم بدور “عبد الرحمن”

ترددات القنوات الناقلة لـ ارطغرل 133 ترددات| الحلقة 133 أرطغرل الجزء الخامس بث مباشر عبر تي آر تي – trt1 – التركية

موعد مشاهدة ارطغرل 133 مترجمة

من المقرر أن تذاع الحلقة 133 من المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، يوم الأربعاء القادم على قناة تي ار تي التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، ويوم الخميس علي قناتي دعوة واليرموك.