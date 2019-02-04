الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط و سوهاج برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

نقدم لكم من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط و سوهاج الترم الأول، أعتمد محافظ أسيوط اللواء “جمال نور الدين” نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة نجاح الطلاب إلي 75% للنظامين المنازل والوافدين، حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط “صلاح فتحي”أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 44 ألفا و141 ناجحا من المتقدمين، البالغ عددهم 58 ألفا و66 طالبا مقيدين، حضر منهم الامتحان 57 ألفا و960 طالب وطالبة، وعدد المتقدمين للامتحان عدد 1728 طالباً منازل، حضر منهم 1700 ونجح 725 طالب وطالبة من إجمالي المنازل، بينما بلغ نسبة النجاح طلاب الإعدادية الهنية إلي 72.55%، بينما بلغت نسبة النجاح لمرحلة التربية الخاصة لطلاب المكفوفين والصم وضعاف السمع إلي 86%.

اعتمد محافظ سوهاج الدكتور “أحمد الأنصاري” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأولي، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب هذا الترم إلي 76%، وتقدم بالتهاني للطلاب الناجحين متمنياً لهم النجاح الدائم والتوفيق، وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الدكتور “عمر شلتوت” أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان 70531 طالب وطالبة، حضر منهم 70393، ونجح منهم 54533 بنسبة 76%.

وأضاف شلتوت أن إدارة أخميم التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 87.9%، ثم تأتي بعدها فى المركز الثاني إدارة دار السلام التعليمية بنسبة نجاح 84%، ثم إدارة جرجا وإدارة البلينا بنسبة نجاح 80%، وتأتي فى المركز الأخير إدارة طهطا التعليمية بنسبة نجاح 59%.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج برقم الجلوس :-

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