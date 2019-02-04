سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 4/2/2019 والعملات الأجنبية في السوق السوداء...

نتابع مع حضراتكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 4/2/2019، حيث لا يزال سعر الليرة مستمراً بالهبوط الأمر الذي يؤدي بالضرورة لارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الليرة ،كما نستعرض معكم سعر الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء في أسواق دمشق وحلب، بالإضافة إلى سعر صرف الليرة السورية بالدولار الأمريكي في مصرف سورية المركزي، في نشرة يومية محدثة مع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لليوم الإثنين.

سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً، مقابل الدولار، قبيل إغلاق تعاملات أمس الأحد،ورغم الفارق الكبير في أسعار الدولار بدمشق، بين منصات رصد العملات، إلا أن هذه المنصات اتفقت على ارتفاع الدولار، قبيل إغلاق الأحد، وارتفع “دولار دمشق” ما بين ليرة إلى ليرتين ليُغلق عند سعر يتراوح ما بين (532 – 536) ليرة شراء، و(535 – 539) ليرة مبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 4/2/2019

سعر الليرة أمام الدولار والعملات الأخرى في سوق دمشق:

1 دولار أمريكي = 532 ليرة للشراء، و535 للبيع.

1 يورو = 608 ليرات للشراء، و613 للبيع.

1 ليرة تركية = 101 ليرة للشراء، و103 للبيع.

1 دينار أردني = 745 ليرة للشراء، و754 للبيع.

1 ريال سعودي = 140 ليرة للشراء، و143 للبيع

سعر الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأخرى في سوق حلب:

1 دولار أمريكي = 527 ليرة للشراء، و530 للبيع.

1 يورو = 602 ليرة للشراء، و607 للبيع.

1 ليرة تركية = 100 ليرة للشراء، و102 للبيع.

1 دينار أردني = 738 ليرة للشراء، و747 للبيع.

1 ريال سعودي = 139 ليرة للشراء، و141 للبيع.

من جهة أبقى مصرف سورية المركزي سعر دولار الحوالات والمستوردات بـ 434 ليرة، كما أبقى سعر دولار التدخل الخاص عبر المصارف بـ 436 ليرة.