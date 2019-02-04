الفنان عادل إمام يخوض السباق الرمضاني بمسلسله الجديد فلانتينو

بدأ الفنان عادل إمام تصوير مسلسل فلانتينو يوم السبت الماضي الموافق 2 فبراير، ويصور الفنان المسلسل بديكور منزله في مدينة الإنتاج الإعلامي، وسيستمر التصوير في نفس الديكور لمدة ثلاثة أيام وسيكون يوم الثلاثاء أجازة، ويعود مرة أخري للتصوير، ومشاهد المسلسل تجمع بينه وبين الفنان دلال عبد العزيز.

ويشارك في بطولة مسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام الفنان طارق الإبياري، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة وفاء صادق، والفنانة هدي المفتي.

دور الفنان عادل إمام في مسلسل فلانتينو

ويظهر الفنان عادل إمام في مسلسل فلانتينو وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، وهو صاحب مدارس إنترناشونال هو وزوجته، ومع مرور الأحداث سيتزوج من امرأة أخري أصغر منه بسنوات كثيرة، وتبدأ بعدها المشاكل بينه وبين زوجته الأولى، ومخرج العمل هو المخرج رامي إمام.