رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط برقم الجلوس ” استعلم الآن” مديرية التربية والتعليم

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط برقم الجلوس بعد توفير موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط كشوف النتيجة برقم الجلوس واسم الطالب، قدم موقع فيتو رابط نتيجة الضف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط برقم الجلوس فقط، يمكن من خلاله الاستعلام عن الدرجات في مختلف المواد الدراسية والتعرف على المجموع الكلي لنتيجة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول، وسنوفر لكم ما قد نتوصل إليه من روابط أخرى توفرها المواقع الرسمية لتعليم أسيوط وبوابة أسيوط الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط أشارت لاعتماد المحافظ اللواء جمال نور الدين نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط بنسبة نجاح 75%، وقد التهنئة للقائمين على العملية التعليمية والطلاب وأولياء الأمور بمناسبة ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، والذي تعد نتيجته انعكاساً لمدى التحصيل الدراسي للطلاب، وتأتي في وقت يعطيهم الدافع للحفاظ على تفوقهم وسعيهم بجد لتحقيق النجاح في الفصل الدراسي المقبل، وحول روابط معرفة نتيجة إعدادية أسيوط، سنسعى لتوفير الروابط التي قدمتها مديرية التربية والتعليم للطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط

أوضح صلاح فتي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوط، أن عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2019 قد بلغ 44141 طالب وطالبة، من إجمالي عدد الحضور 57960 طالب وطالبة، وكان عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 58066 طالب وطالبة، وحول باقي نسب النجاح فجاءت كما هو موضح أدناة.

نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب النظاميين في الشهادة الإعدادية العامة بلغت 44 ألف و141 ناجح من المتقدمين البالغ عددهم 58 ألفا و66 طالبا مقيدا وحضر منهم الامتحان 57 ألفا و960 طالبًا و1728 طالب منازل حضر منهم 1700 ونجح 725 طالبًا من إجمالي المنازل بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب المرحلة الإعدادية المهنية 72.55% وبلغت نسبة النجاح لطلاب التربية الخاصة “صم وضعاف سمع ومكفوفين” 86% مضيفًا أن النتيجة جارٍ توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب.

تعليم أسيوط وفر النتائج في صورة كشوف يتم الاستعلام منها برقم الجلوس واسم الطالب لاستخراج الدرجات في الفصل الدراسي الأول 2018-2019.

رابط موقع فيتو هو الموقع الذي يقدم النتائج برقم الجلوس في الوقت الحالي لحين فتح رابط الاستعلام الرسمي، اترك رقم جلوسك وسنوفر لكم النتيجة فوراً.