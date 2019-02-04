نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس – الصف الثالث الإعدادي الأزهري جميع...

نتابع معكم الاستعلام مباشرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 وذلك بعد اعتمادها، وننشر لكم هنا في موقع نجوم مصرية نتيجة الأزهر للمرحلة الإعدادية والابتدائية عبر الأنترنت والتي سوف تظهر بإذن الله تعالي برقم الجلوس، وحتى يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعرض النتيجة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية من خلال رابط استعلام نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 برقم الجلوس حتى يتسنى للطلاب سهولة الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي أزهر مباشرة برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الألكترونية التعليمية، والتي تنشر من خلالها نتائج الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس حيث نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 مع هذه المقالة المحدثة باستمرار للرصد نتيجة الصف الثالث الإعدادي والابتدائي مع خالص تمنياتنا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالنجاح والتوفيق.

حيث يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الدخول الآن مباشرة على البوابة الإلكترونية للأزهر والاستعلام المباشر عن النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

بعد اعتمادها من وكيل الأزهر وعلى الفور يتم نشرها، كما يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية لعام 2019 الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال الاتصال المباشر على رقم استعلام النتيجة الأزهرية 19493.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لجميع المحافظات وذلك من خلال موقع الأزهر التعليمي، حيث تظهر جميع محافظات جمهورية مصر العربية في وقت واحد، ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري قريبا فور اعتماد قطاع المعاهد الأزهرية لها.

موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، منتصف الأسبوع المقبل. كما اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وعدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا. وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة

كما نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والحصول على اعلى الدرجات، كما يمكن للطلاب ترك رقم جلوسهم في تعليق اسفل المقالة وسنقوم بالاستعلام عنها وابلاغهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الأزهرية في نفس التعليق بعد ظهورها من خلال متابعة هذه المقالة باستمرار.