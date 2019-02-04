نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف -الشرقية-المنوفية الترم الأول – رابط موقع مديرية...

بشرة سارة لطلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2018 بمحافظة المنوفية، حيث اعتماد رسمياً “محافظ المنوفية” منذ ساعات قليلة، نتيجة الشهادة الاعدادية، لتظهر الآن على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بعد ما تم الإنتهاء من رصد درجات الطلاب والمراجعة الاخيرة لتصحيح أوراق الامتحانات، ليتم التصديق عليها أولاً من محافظة النوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

هذا وقد صرح “المحافظ” أن هناك 108 طلاب نالوا الدرجات النهائية بنهاية العام للشهادة الإعدادية بحافظة المنوفية، وهناك مصدر مطلع، أكد أن تمت عملية تصحيح الأوراق بعناية فائقة وضرورة المراجعة أكثر من مرة على جميع أوراق الامتحانات، وذلك لتطبيق الشفافية لرصد بدقة وعناية الدرجات لكل طالب الذي سيستحقها في ورقة أجابته .

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رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

من المتوقع رفع نتيجة الإعدادية الترم الأول، خلال الساعات القادمة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، حيث قام موقعنا “نجوم مصرية” برفع رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لبدء استخراج النتاج مباشرة من خلاله، دون الحاجة إلى البحث كثير للحصول عليه.

كما يتيح لكم موقعنا ترك تعليق برقم الجلوس أو اسم الهوية لمساعدة الطلاب لاستخراج نتائجهم الخاصة بمحافظة المنوفية، كما تأتي نتيجة محافظة الشرقية قريبا وباقية المحافظات بالتتابع

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية عبر موقع التربية والتعليم