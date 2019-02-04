“عاجل” رسمياً إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول “2019” لمحافظة...

رسمياً تم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة “سوهاج”، بعد فترة كبيرة من الإنتظار، تستطيع الآن جلب النتيجة من خلال موقع “البوابة الإليكترونية للمحافظة، وبالدخول على الموقع تسطيع جلب النتيجة من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بك فى خانة “البحث” ومن ثم الضغط علىها ليعرضها لك الموقع بشكل فورى.

هذا واعتمد اليوم محافظ “سوهاج” الدكتور “أحمد الأنصاري” نتيجة الفصل الدراسى الأول من الشهادة الإعدادية لعام “2019”، بنسبة نجاح بلغت “86%”، وقدم التهنئة لكل الطلاب الناجحين واولياء أمورهم، وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق بشكل عام.

وقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج الدكتور “عمرو شلتوت”، ان الأعداد الرسمية التى تقدمت لإمتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الدراسى “2019”، كانت تبلغ “70531” طالب وطالبة، حضر منهم عدد “70393” طالب وطالبة، وبلغت أعداد الناجحين الحاصلين على نسب أكثر من “50%” نسبة تقدر “76%” اى بمعدل “54533” طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور “عمرو شلتوت” أن إدارة مدينة “أخميم” إحتلت المركز الأول بين الإدارات التعليمية المختلفة داخل المحافظة، بنسبة نجاح تقدر “87.9%”، ودائت فى المركز الثاني إدارة “دار السلام”، بنسبة تقدر “84%”، ثم إدارات كلاً من بالترتيب “جرجا، والبلينا” بنسبة نجاح “80%”، بينما إحتلت إدارة “طهطا” التعليمية المركز الأخير بنسبة تقدر “59%”.

لمعرفة النتيجة بشكل مباشر إضغط هنا، إن لم تستطيع معرفة النتيجة ضع رقم الجلوس الخاص بك فى التعليقات وسوف نحضرها لك بشكل مباشر دون العناء البحث فى المواقع المختلفة.

نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.