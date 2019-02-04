“العودة للمدارس” موعد نهاية إجازة نصف العام 2019 بجميع المدارس والجامعات ورياض الاطفال...

أقترب موعد إنهاية جازة نصف العام الدرارسي 2018/2019، حيث أن جميع الطلاب بجمهورية مصر العربية اقتربوا من بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، سنوات النقل والشهادات بالمدارس المصرية، هذه الإجازة ستكون مخصصة لجميع الطلاب بالمدارس المختلفة خاصة وأزهري والمدارس الحكومية.

وحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم بمصر ستبدأ الامتحانات الخاصة بالترم الأول للعام الدراسي 2018/2019، بداية بالمرحلة الابتدائية والمراحل الأخري في نهاية شهر ديسمبر وتنتهي بعد منتصف شهر يناير من العام المقبل 2019، وهناك بعض السنوات ستنتهي بها الامتحانات مبكراً وستكون لديهم ميزة الحصول على أيام أجازة إضافية بخلاف الإجازة الرسمية المحددة للوزارة لجميع الطلاب بالمدارس المصرية.

موعد إجازة نصف العام

موعد اجازة نصف العام

وكان في بداية العام الدراسي قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المخطط الزمني للعام الدراسي الجاري، والذي يؤكد أن الامتحانات سوف تنتهي لجميع الطلاب يوم 24 يناير، وستبدأ الإجازة يوم 26 يناير 2019، ويعود الطلاب إلي الدراسة من جديد يوم التاسع من نوفمبر من نفس العام.

تحديد موعد عطلة نصف العام لرياض الأطفال

ويعيش الطلبة والطالبات في مصر في مرحلة المراجعات النهائية قبل بداية امتحانات الترم الأول، والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام، ومن المفترض أن تبدأ امتحانات المراحل الدراسية خلال أواخر شهر ديسمبر الحالي، وسوف تنتهي تباعاً طبقاً للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

تنتهي عطلة نصف العام يوم التاسع من شهر فبراير القادم، حيث يعود الطلاب للمدلرس رسمياً بعد قرابة أسبوعين من العطلة.

ويترقب طلاب مصر في مختلف المراحل التعليمية إعلان نتائجهم خلال هذا الأسبوع، وبعد مرور أيام قليلة من الحصول على العطلة.

وتتزامن إجازة نصف العام الدراسي لطلبة وطالبات المدارس المصرية مع ثاني إجازات العام الجديد وهي عطلة عيد الشرطة يوم الخامس والعشرون من شهر يناير الحالي.