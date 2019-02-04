“الآن” تردد قناة تايم دراما Time Drama 2019على النايل سات لمشاهدة المسلسلات التركية و...

الآن تردد قناة تايم دراما 2019 والتي تعد واحدة من القنوات التابعة لشبكة تليفزيون تايم، وشعارها الحصري الذي تشتهر به ” في كل بيت”، وتختص هذه القناة بعرض وتقديم باقة من أفضل المسلسلات العربية المختلفة والتي تنفرد بعرضها على شاشتها والتي تتنوع ما بين الرومانسية والأكشن والكوميدية وغيرها والذي جعلتها واحدة من أفضل القنوات التي يحرص قطاع كبير من المواطنين على مشاهدتها وبخاصة أنها توفر محتواها بشكل مجاني بدون تشفير وبدون الحاجة إلى اشتراك مثل بعض القنوات الأخرى التي يتطلب مشاهدتها دفع اشتراك شهري.

قناة تايم دراما 2019

وتقدم هذه القناة محتوى يتناسب مع ميول وأذواق الجماهير المختلفة وعشاق الدراما العربية في مصر والوطن العربي، كما أن القناة تهتم بالمواضيع التي تبثها والتي تعمل على ترجمتها من خلال المسلسلات والأعمال الدرامية المقدمة على شاشتها، والتي تناقش من خلالها القضايا الاجتماعية الهامة في المجتمع العربي، كما تعتمد هذه القناة على استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الأكثر تطورا ولذلك استطاعت القناة أن تثبت جدارتها واستحقاقها أن تكون من بين القنوات الأفضل في تقديم الدراما المصرية.

Time Drama

ولا تقتصر قناة Time Drama على تقديم المسلسلات العربية فقط، بل أيضا تقدم مجموعة لا بأس بها من المسلسلات التركية المدبلجة، ومن أشهر المسلسلات التي قدمتها هذه القناة، المسلسل التركي ” وتمضى الأيام”، ومسلسل ” سنوات الضياع”، ومسلسل ” الميزان”، ومسلسل ابن حلال ومسلسل ” الزوجة الرابعة وغيرها من الأعمال الدرامية الأخرى التي لاقت استحسان الكثير من المشاهدين.

إلى جانب أن القناة تهتم بعرض العديد من البرامج الفنية التي تتابع من خلالها أحدث الأخبار الفنية وأخر أعمال النجوم، وغيرها من الأمور التي تهم المشاهد المصري والعربي، وقد لجأت هذه القناة في الفترة الأخيرة إلى عمل تحديثات خاصة بها لتفادى أية مشاكل يمكن أن تواجه المشاهدين أثناء عملية البث سواء من حيث التشويش، وحتى يكون الإرسال بصوت وصورة أكثر نقاءً ووضوحا.

تردد قناة تايم دراما على القمر الصناعي نايل سات 2019

يمكنكم متابعة القناة على التردد التالي من خلال القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10873

استقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ :3/4

الآن تعرف على احدث الترددات لعام 2019 – احدث ترددات القمر الصناعي نايل سات لعام 2019

تردد قناة mbc مصر الجديد 12323 راسي 27500

تردد قناة فري سينما الجديد 11680 افقي 27500

تردد قناة نور الجكمة الجديد 10815 افقي 27500

تردد قناة مودرن سبورت الجديد 12467 افقي 27500

تردد قناة الحياة سبورت الجديد 11219 افقي 27500

تردد قناة اهل القران الجديد 12399 راسي 27500

تردد قناة 3d موفيز الجديد 12380 افقي 27500

تردد قناة العربية الحدث الجديد 12169 راسي 27500

تردد قناة العربية الجديد 11678 راسي 27500

تردد قناة الكلمة الجديد 10727 افقي 30000 5/6

تردد قناة الاهلي الجديد 12437 عمودي 27500

تردد قناة كايرو دراما 1 و كايرو دراما 2 وكايرو سينما الجديد 12467 افقي 27500

تردد قناة كوكي للاطفال الجديد 11603 افقي 27500

تردد قناة تاكسي السهرة الجديد 10873 راسي 27500

تردد قناة الشرقية للدراما الجديد 12226 افقي 27500

تردد باقة قنوات الجزيرة مصر الوثائقية 11636 راسي 27500

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