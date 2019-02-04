تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط : موقع فيتو نتيجة الشهادة الاعدادية : نتيجة...

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وسيكُون الرابط الرسمي لنتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية الترم الاول 2019 متوفر في أسفل الجمهور لمعرفة نتيجتكم النهائية دون عناء البحث في المواقع المختلفة دون جدوى، نترككم هنا للتعرّف على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية المرحلة الإعدادية

نَزُفّ لكُم خبر نشر العلامات من خلال الرابط الرسي للإستعلام عن النتيجة بشكل موفص، وذلك عن طريق إدخال رقم الطالب في الخانة المُخصّصة لذلك من ثَمّ ستظهر النتيجة بشكل مُفصّل كُل مادة على حدى، وقد جاء ذلك بعد جهود حثيثة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية للإنتهاء من تصحيح الإمتحانات من خلال فرق التصحيح المُتخصّصة والمدربة على مثل هذه الأمور من ضغط العمل، وقَد تَمّ وقَد قامت لجان التصحيح بإنتهاء في الوقت المحدد لها ضمن الجدول الزمي الذي حددته المديرية دون تواني في أداء العمل.

وجاء على لسان القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم أنّه تَمّ أداء العمل في الفصل الدراسي الأول على أكمل وجه بفضل تَفاني كُل من المدرسين ومُدراء المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمجافظة المنوفية ليكون هذا الفصل الدراسي من الفصول المميزة التي لم يكُن فيها أي مَشاكل تُذكر، وذلك خلال الدراسة أو الإمتحانات أو التصحيح أو التدقيق، وقد عبّر المحافظ عن إمتنانه لك من ساهم في إنجاح هذا الفصل بالعمل ضمن روح الفريق والتعاون المشترك لتذليل جميع العقبات.

كما وأشارت وزارة التربية و التعليم أنّ محافظة السويس حققة أعلى نسب للنجاح حتى الأن من بَين المحافظات المختلفة، وأكّد المُتحدّث الرسمي باسم الوزراة أنّ مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية هي من المُديريات التي تعمل على تطببق جملة من المشارع والخطط للوصول إلى التميز في التعليم ضمن التسهيلات التي توفرها الوزارة بالتعاون مع كل الجهات المعنية التي تعنى بمجال التعليم وتطويره، من خلال جملة دورات تطوير المهارات لكل من المدرسين والمدراء لمواكبة أحدث أساليب التعليم المتاحة محليًا و عالميًا.

وكما عودناكم أن نكُون السبّاقين دائمًا في موسوعة الجمهور للوصول لجميع الروابط الرسمية والمعتمدة من قِبل مديرية والتربية و التعليم بمحافظة المنوفية لتكون بين أيديكم بكل سهولة و يسر من خلال هذا الرابط من هنـــــــــــــا.

وتُوفّر لكم وطن خدمة الإستعلام عن نتيجة المرحلة الإعدادية من خلال ترك بياناتكم في التعليقات أسفل الجمهور ليتم الرد عليكم بأسرع وقت ممكن من خلال الفريق الذي خصصته الموسوعة ليكون في خدمتكم على مدار الساعة.

مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية

عبر موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية يمكنكم الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 والحصول على النتيجة الخاصة بكم فورا حيث تضم محافظة المنوفية العديد من الادارات التعليمية والتي تعمل مع بعضها البعض بتناغم للوصول إلى تحقيق جميع الأهداف التي يسعى لها كل من المواطنين والمسؤولين لتكون محافظة المنوفية في مستوى الريادة دائمًا.

كما وقَام مدير التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بالإشراف على تشييد مجمُوعة من المدارس الجديدة ضمن سياسة التوسع في التعليم لتصل إلى جميع طلابنا وطالباتنا في كل المديريات والمناطق بالمحافظة وذلك لحق التعليم للجميع دون عناء لتبق مصر رائدة بأبنائها.

كما وتعمل مديرية التربية والتعليم مُمثّلة بمدير التربية والتعليم بمحافظة المنوفية على إنفاذ سياسة التعليم النّشط والتفاعلي لتحقيق جميع الأهداف المرجُوّة من جميع مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي لتكُون منظُومة تعليمية مُتكاملة كل مرحلة فيها تُكمّل الأخرى للوصول إلى الهدف المنشود، وهو التقدم والرقي والحضارة لبلادنا لتكون في صدارة الدول المتقدمة والتي سيكُون لها شأن عظيم بين الدول و في المحافل الدولية حيث يكون لها ثقلها وتوازنها الذي يؤهلها لخوض هذا الدور البناء بتطوير مسيرتها التعليمية التي تأثر إيجابًا على جميع مناحي الحاياه السياسية والإقتصادية وخلافها من الأمور الحياتية المهمة.

وتعمل المُديريّة بالتعاون مع الجهات المعنية على تذليل جميع الصعوبات والعقبات أمام طلابنا وطالباتنا الأعزاء من خلال توفير الكتب الدراسية كل أو عام دون تأخير ليتمّ تسليمها للطلاب في مواعيدها المُحدّدة، كما أنّ المدرسين يستخدمون أساليب حديثة في التدريس ضمن توجيهات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وهي سباقة دائما في تحديث المنظومة التعليمية برمتها.

ويمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بمحافظة المنوفية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظة المنوفية 2019 برقم الجلوس من خلال الرابط التالي اضغط هنا .