تراند اليوم : صورة عنصرية تهدد حاكم ولاية فيرجينيا

قال الحاكم الديموقراطي لولاية فيرجينيا الأميركية رالف نورثام، اليوم الأحد، أنه لن يستقيل من منصبه، لكنّه تراجع عن قراره بشأن صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري تعود لسنوات دراسته.

وأضاف نورثام أنه لا يظهر في صورة مثيرة للجدل تعود إلى سنوات دراسته في كلية الطب في عام 1984 في الكتيب الذي يصدر سنويا عن متخرجي الجامعة، ويبدو فيها شخص غطى وجهه بالأسود وإلى جانبه شخص يلبس الرداء الأبيض الطويل المعروف لجماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية.

ووضح نورثام "في الساعات التي تلت البيان الذي أصدرته البارحة، دققت مع عائلتي وزملائي في الصف حينها وتوصّلت لاستنتاج بأنني لست الشخص الذي يبدو في الصورة".

وجاء ذلك غداة إعلان نورثام أنه أحد الأشخاص الذين يظهرون في الصورة من دون توضيح ما اذا كان هو الذي طلى وجهه بالأسود أم الشخص الذي يلبس رداء كو كلوكس كلان.

وتابع نورثام أن "أمورا عديدة نعتبرها اليوم حقا مقيتا كانت مألوفة في الماضي" مبديا عدم استغرابه لنشر مثل تلك المواد في الكتيب السنوي حينها.

وقال إنه لا يعلم لمَ ظهرت الصورة على صفحته مضيفا "لم يكن لي أي علاقة بتحضير الكتيب السنوي، ولم أشتر نسخة منه".

وتابع "كانت هذه المرة الأولى، مساء البارحة كانت المرة الأولى التي أرى فيها هذه الصورة. كانت الأمر صادما ومروعا".

لكن الحاكم الذي بدأ في 2018 ولاية من أربع سنوات أقر بأنه طلى وجهه في مناسبة واحدة على الأقل بطلاء الأحذية لتقليد مايكل جاكسون خلال مسابقة للرقص فاز بها في تلك السنة.