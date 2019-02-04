تراند اليوم : نتيجة الاعدادية اسيوط .. نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط .. نتيجة الاعدادية 2019 اسيوط .. نتيجة...

نتيجة الاعدادية اسيوط ، نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط ، نتيجة الاعدادية 2019 اسيوط ، نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2019 ، نتيجة الاعدادية اسيوط نقدم لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط الترم الاول 2019 برقم الجلوس، وذلك من خلال موقعنا الذي وعدناكم من خلاله باطالاعكم على كافة الأخبار و التصريحات و التطورات حول نتائج اختبارات الترم الأول، حيث ومن خلال اللجان التي تخص مختلف المدارس في محافظة أسيوط، فقد أتم جميع الطلاب التابعين لمختلف المراحل الدراسية تقديم اختباراتهم، وبالتالي باشرت لجان تصحيح الاختبارت أعمالها من خلال رصد النتائج التي تخص كافة المراحل التدريسية، والتي أنهت كافة أعمالها من خلال كافة كنترولات التصحيح المنتشرة في محافة اسيوط، وتم تسليم النتائج لمديرية التربية و التعليم، وأما بخصوص نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط الترم الاول 2019 برقم الجلوس، فلقد أكد السيد محافظ أسيوط أنه تم اعتماد النتيجة، وأنه في هذه الأثناء يتم رفع النتائج للموقع الرسمي الخاص بنتائج اختبارات الترم الأول 2019، التابع لمحافظة اسيوط، حيث ومن خلال موقعنا يمكنكم الاطلاع عليها بصورة الكترونية، وبأسرع وقت ممكن وذلك لتوفير الوقت و الجهد عليكم من عناء الحصول على نتائج اختبارات الترم الاول 2019.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط

وليس ببعيد عن الموضوع الأصلي وهو نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط نؤكد لكم سعينا الكامل وعبر موقه “وطن” لأن نضع لكم كل ما تريدون الحصول عليه بين أيديكم، فعلى غرار هذا الموضوع أشار وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية أن وزارته أصدرت تعليمات مُشدّدة قامت بإصدارها وزارة التربية والتعليم بأن يَتمّ الإنتهاء من تصحيح النتائج واعتمادها رسميًا في مُدةٍ أقصاها أسبوع من الآن للمحافظات التي لم تنتهي بعد من إعتماد النتائج وستقوم الوزارة بمتابعة جميع أعمال التدقيق في النتائج والإعتماد النهائي لكل المحافظات المصرية دون تأخير، وستقوم الوزارة بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة والمُتاحة للإنتهاء من رصد واعتماد جميع العلامات بالتوافق مع مُديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية دون إستثناء أي مِنها، كما أنّ الوزارة ستعمل على تقديم جميع الخدمات دون تأخير.

فيما وقد أردف الناطق الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أنّ الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية في مرحلة الإعتماد الرسمي وجاري العمل على نشرها من خلال القنوات الرسمية، وستكُون النتائج النهائية مُتوفّرة على الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط خلال ساعات من الآن، كما ويُمكن الإستعلام من خلال الرابط الرسمي فقط الذي سيتم توفيره للإستعلام من خلال رقم الطالب عن جميع نتائجكم للصف الثالث الإعدادي.

وليس ببعيد عن موضوعنا الأم “الان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط الترم الاول 2019 برقم الجلوس” نؤكد أنه قد نقَل لنا مَبعُوثنا الإعلامي في لجنة تصحيح الإمتحانات للصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط أن العمل يجرِي عَلى ما يرام دُون تواني أو تقصير في أداء العمل، وأنّ العمل يجري ضمن فريق مدرب ومؤهّل لعمليات التصحيك وتَحمُّل ضغط وأعباء العَمل التي تقع على كاهل أفراد اللجنة المُكلّفة بعمليات التصحيح، كما أخبرنا مبعوثنا أنّه تَمّ فعلًا الإنتهاء من علمليات التصحح على أكمل وجه وجاري الإعتماد والنشر رسميًا.

لينك نتيجة الثالث الاعدادي الترم الاول 2019 برقم الجلوس

وفي حديثٍ سابق أكّد صلاح فتحى بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، على ضرورة أن يتحلّى جميع المشاركين في لجان النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بالدقة والشفافية أثناء أداء عملهم لصالح أبنائنا الطلاب لحصولهم على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وبدورنا في موقع الجمهور نوفر لأبناءنا الطلبة وأولياء امورهم رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي ستكون متوفرة من خلال الرابط الرسمي للإستعلام عن النتيجة النهائية بعد إعتمادها من هنـــــــــــا.

كيف اعرف نتيجة الثالث الاعدادي محافظة اسيوط الترم الاول

الان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط الترم الاول 2019 برقم الجلوس متاحة ويمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصري أو البوابة التعليمية لمحافظة اسيوط.

ومن الملائم ذكره في هذا المقام أنه خلال حوار صحفي مَع مُحافظ أسيوط المهندس ياسير الدسوقي أكّد عَلى أنّ إصلاح التعليم هُو مِن أهمّ القضايا التي تُولّيها القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق باعتبار التعليم قاطرة التنمِية وصمام الامان للاجيال القادمة كما وجاء ذلك خلال فعاليات الحوار المجتمعي الوطن لتطوير وإصلاح التعليم بمحافظة أسيوط برعاية الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والذي اقيم بمدرسة أسيوط الثانوية الفندقية بمنطقة الاربعين بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام والدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية بجامعة أسيوط والدكتورة اليزابيث شاكر والدكتور البدري ابو ضف عضوي مجلس النواب ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

موقع محافظة اسيوط الرسمي نتائج الترم الاول 2019

حيث و من خلال هذا الموقع الرسمي التابع للمحافظة يتم تقديم العديد من الخدمات الالكترونية التي يمكن للطلاب و أولاء الأمور الاستفادة منها، حيث يتم تسخير كافة الموارد التي يمكن استغلالها في دعم المسيرة التعليمية في محفظة اسيوط، والرقي بالمستويات التعليية في المحافظة، وذلك للأهمية الكبيرة التي لا يمكن لأي أحد أن ينكرها للعلم في دعم كافة المجالات الحياتية، هذا وقد قال محافظ أسيوط أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكّد على ضرورة تطوير المؤسسات التعليمية والنهوض بقدراتها وفاعِليتها التعليمية لتحقيق التميز والمنافسة ونشر المعرفة وتنمية المهارات وتحويلها الى مقدرات اقتصادية فعلية تخدُم خطط التنمية، فيما أوضح ياسر الدسوقي بأنّ مُؤتمر تطوير وإصلاح التعليم سيناقش محورين هامين وهما التعليم العام والتعليم الفني وكيفية تنمية مهارات الابداع والتفكير من خلال بحث تطوير المناهج وتنمية المعلم مهنيًا ودمج التكنولوجيا بالتعليم لافتًا الى سعي محافظة أسيوط لبناء أكبر عدد من المدارس على مستوى المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول.

ومن ناحيته اعرب صلاح فتحي رئيس المؤتمر عن تقديره وشكره للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على الجهد المبذول لتطوير العملية التعليمية في المحافظة مؤكدا ان محاور المؤتمر والتوصيات التي ستخرج عنه سيتم تصعيدها للوزارة لاقرار كل ما في صالح العملية التعليمية وتطويرها داعيًا الجميع الى المشاركة في وضع نماذج للتطوير يتم العمل عليها.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومقرر المؤتمر ان المؤتمر يهدف الى ايجاد جودة حقيقية للتعليم يشارك في وضعها الجميع لاعادة تشكيل النظام التعليمي من خلال تلاقي الاراء وايجاد حلول مبتكرة غير تقليدية نابعة من ارض الواقع تمهيدا لاعداد جيل قادر على حمل الامانة.

في نهاية التعرض لكل التفاصيل السابقة التي كانت تحت طائلة عنوان “الان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط الترم الاول 2019 برقم الجلوس” نتمنى التفويق والنجاح لكل الطلاب والطالبات.