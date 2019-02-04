نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 اسيوط بالاسم فقط - توضيحية

اعتمد محافظ أسيوط ياسر الدسوقي، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي 2017 / 2018 بنسبة نجاح بلغت 72.61 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.

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وقال محافظ أسيوط إن نتيجة الدور الثاني جاءت لتعكس مستوى الطلاب على مدار العام الدراسي معلنا تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها ودعم منظومة تطوير التعليم. وفق "مصراوي"

من جانبه، أشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الى أن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 73.81 % وعددهم 58 الف و610 طالب مقيد وحضر منهم الامتحان 58 الف و479 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 43 الف و165 طالب و2029 طالب منازل حضر منهم 2004 ونجح 750 طالبا من إجمالي المنازل.