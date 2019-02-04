أسعار الحديد اليوم الأحد 3 فبراير في مصر بكافة المصانع

أسعار الحديد اليوم، شهدت أسعار الحديد حالة من الانخفاض بكافة شركات مواد البناء والمصانع منذ أكثر من شهرين حيث تراجع بحوالي 300 حنيه مصري، ولكنه في الوقت الحالي يشهد حالة من الاستقرار، وسنتحدث في مقالنا عن أسعار الحديد اليوم الأحد بكافة المصانع.

ومن المعروف إن مصر بها حوالي 27 مصنع للحديد، وحجم الاستثمار لتلك المصانع يتراوح بين 70 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، وذلك يتسبب في تقليل البطالة وتوفير فرص العمل، ومصانع مصر توفر حوالي 150 فرصة عمل بطريقة غير مباشرة و 150 فرصة عمل بطريقة غير مباشرة.

سعر الحديد اليوم الأحد بالمصانع المصرية