أول رد وتعليق من وزير التربية والتعليم على هاشتاج العلاوة والمكافأة على أساسي 2019 للمعلمين

بعد أن اصبح هاشتاج المكافأة والعلاوة على أساسي 2014 ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وهو المطلب الذي طلبه أكثر من مليون معلم على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا هذا الهاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وشارك فيه عدد كبير من المعلمين، وأستجاب لهم عدد كبير من النواب في البرلمان بتقديم طلبات أحاطه لدعم المعلمين في مطالبهم ويرون أنه حق أساسي للمدرسين أو المعلمين.

ونظرا لأنتشار الهاشتاج رد وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هذا المطلب الجماعي للمعلمين في مصر، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الأبراشي في برنامج كل يوم والذي يذاع على قناة أون E الفضائية، بأن هذه المطالب هي مطالب مشروعة وحقوق مشروعة وأساسية للمعلمين، ولكن يصعب تحقيقها الآن وهي تفوق أمكانيات الدولة حاليا، وأن هذه المطالب ليست في التربية والتعليم فقط ولكنها موجودة في مختلف الجهات والوزرات، وتنفيذها يتطلب تشريعات وقوانين فهو مرتبط بالقوانين وبوزارة المالية.

وأضاف طارق شوقي أن هناك بعض المعلمين الغير موجودين في مصر ويعيشون في الخارج هم من يثيرون هذه المطالب وهم من اطلقوا هذا الهاشتاج ويحاولون أثارة الفتنة، بل أن هناك ناس أطلقت الهاشتاج وهم من خارج وزارة التربية والتعليم ولا يعملون بالتربية والتعليم وهو ما جعل الهاشتاج يحقق هذه المعدلات من الانتشار.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن وزارة التربية والتعليم تقوم الآن بمجموعة من المشاريع التي تعود على المدرس بالخير، وتودي إلى تحسين دخل المدرس أو المعلم، وأن المدرسين يجب عليهم عدم الالتفات إلى أي دعوات تدعو إلى التوقف عن العمل أو مقاطعة الامتحانات فأنها دعوات تعطل مسيرة العمل.

هذا وقد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على جروب “أدعم طارق شوقي” على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنني لا أستطيع أن أحدد موعد لتنفيذ طلباتكم وذلك لأن الموضوع ليس خاص بوزارة التربية والتعليم، ولكن تتدخل فيه جهات أخرى وهي وزارة المالية وبعض الأجهزة القانونية والتشريعية بالدولة، وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ونحاول من أجل تنفيذ مطالبكم، وهذه القوانين لا تسير على التربية والتعليم فقط ولكنها تسير على باقي الجهات الحكومية، والقرار ليس قرار وزارة التربية والتعليم، ونحن في وزارة التربية والتعليم نحاول أن ننمي دخل المعلمين من خلال تنمية موارد أخرى للوزارة.

الجدير بالذكر أن المعلمين عقب انتهاء أمتحانات نصف العام اطلقوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى مليون مشارك فيه، والهاشتاج يحمل عنوان ” المعلمون ينتفضون رواتبنا يا حكومة المكافأة والعلاوة والمرتب على أساسي 2019 بدلا من 2014، وطالب المعلمون من خلال الهاشتاج بأحتساب المرتبات والعلاوة والمكافأة على الأساسي الحالي وليس على أساسي 2014.