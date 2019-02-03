وزارة الأشغال العامة بالكويت| فتح باب الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية 2019-2020

جاء تصريح يفيد بان باب الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية 2019-2020 سيتم فتحه اليوم الأحد 3 فبراير 2019، حيث ينتظر إعلان البعثات العديد من الموظفين العاملين بالوزارة بكل عام، كما تم وضع المستندات المطلوبة والشروط التي يجب استيفاءها للتقديم.

حيث قد اعلن قسم إدارة التطوير الإداري التابع لوزارة الأشغال العامة بالكويت سيفتح باب التقديم للبعثات الدراسية لجميع موظفي وزارة الأشغال العامة بالكويت، يوم 3 فبراير وحتى 18 أبريل 2019، وهذه مده كافية لاستيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم للترشح.

الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية 2019-2020

صرح “عبد الله الصباح” الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية، أن قسم إدارة التطوير الإداري التابع لوزارة الأشغال اعلن فتح باب الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية 2019-2020، وسيتم ذلك في الفترة من الأحد الموافق 3 فبراير2019 حتى الخميس 18 أبريل المقبل، لموظفي الوزارة.

المستندات اللازمة للتقديم

جاء تصريح “عبد الله الصباح” يتضمن المستندات اللازمة للتقديم للترشيح، فعلى الراغبين في التقديم استيفاء المستندات اللازمة وهي: