نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية 2019 برقم الجلوس ورابط معرفة نتيجة الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2019 في محافظة الغربية والتى نترقب ظهورها قريبا، حيث من المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لمحافظة الغربية برقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا من شأنه أن يسبب القلق والتوتر لطلاب الشهادة الإعدادية، فلا أحد يستطيع إنكار أهمية هذه المرحلة الفاصلة في مستقبلهم، فمن خلالها يمكنهم دراسة مرحلة التعليم الثانوي أو تمكنهم من الاتجاه لدراسة التعليم الفني، وكلاهما لهم دور مهم في بناء مستقبل الوطن، ولكن الغالبية العظمى من الطلاب تفضل دراسة مرحلة التعليم الثانوي، وتعمل على الدراسة بجهد وتركيز لتجميع الدرجات اللازمة.نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

وتحتوي محافظة الغربية على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة بسيون.

إدارة زفتا.

إدارة زفتا.

إدارة سمنود.

إدارة شرق المحلة.

إدارة شرق طنطا.

إدارة غرب المحلة.

إدارة غرب طنطا.

إدارة قطور.

إدارة كفر الزيات.

ملحوظة:

يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية الترم الأول من خلال الرابط التالي لموقع الغربية التعليمي أو بمعنى أدق الخاص بمديرية التربية والتعليم بالغربية يمكنك فتح الرابط من هنا، وايضا يمكن معرفتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية للفصل الدراسي الأول:

يتوقع ظهورها قريبا خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع النتائج في الكنترول، وفور اعتمادها من محافظ الغربية، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة ستظهر فور انتهاء عمليات التصحيح بالمحافظات، وفور اعتمادها من الجهات المختصة بها، وأن ظهورها ليس مرتبط بوزارة التربية والتعليم

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية:

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية خلال الساعات القادمة، وهذا بعد أن اعتمد محافظ الإسكندرية نتيجة نتيجة الشهادة بنسبة نجاح 85%، لذلك متوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية في الساعات القليلة القادمة، لا تقلق عزيزي الطالب سنتابع معك التحديثات المستمرة بظهور النتيجة.

ستظهر نتائج الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات خلال نهاية هذا الأسبوع، وبحد أقصى منتصف الأسبوع القادم، بعد اعتمادها من الجهات المختصة بالمحافظات المختلفة، كما ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة اليوم، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنسبة نجاح 76.6%، وينتظر الطلاب بمحافظة الغربية ظهور النتيجة بمزيد من القلق والتوتر والخوف، نسبة لما لها من دور مهم فى رسم مستقبلهم مابين التعليم الثانوي أو الفني، ونترقب ظهور النتيجة بمحافظة الغربية قريبا، فور اعتمادها من المحافظ، وسنتابع معكم كل التطورات الخاصة بموعد ظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019: