يلا شوت حصري | بدون تقطيع الآن رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر يلا شوت حصري اليوم...

يلا شوت حصري | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين، حالة من القلق والترقب تسيطر على الأجواء في أسبانيا بسبب المباراة المرتقبة لفريق النادي الملكي فريق نادي ريال مدريد، حيث إننا على موعد اليوم الأحد الموافق ٣/٢/٢٠١٩ مع مباراة جديدة من مباريات الدوري الأكثر مشاهدة على الإطلاق حول العالم الدوري الأسباني الممتاز وذلك بين فريق نادي ريال مدريد وفريق نادي ألافيس، وذلك ضمن مباريات الجولة ال ٢٢ من عمر الدوري، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اونلاين.

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر

يلا شوت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر، وسيسعى كلا الفريقين اليوم لتحقيق الفوز في المباراة وتحسين مركزه على حساب الآخر، ومن الجدير بالذكر أن فريق نادي ريال مدريد قد إستطاع الخوض في ٢١ مباراة وإقتناص ٣٩ نقطة ليحتل بذلك المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز، أما فريق نادي الافيس فقد خاض هو أيضاً ٢١ مباراة ولكن لم يستطيع سوى إقتناص ٣٤ نقطة ليحتل بذلك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

كورة لايف مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي ريال مدريد الأسباني ضد فريق نادي أللفيس اليوم الأحد الموافق الثالث من فبراير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر وخمسة أربعون دقيقة مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات الدوري الأسباني الممتاز.

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد سنتياجو برنابيو ، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت hd 3 الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق نادي ريال مدريد، وفريق نادي ألافيس على الهواء مباشرة لجميع مشاهديها ومتابعيها من مختلف أنحاء العالم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس