خطأ بنكي يجعل من شاب مليونيراً لأيام

بخطأ بنكي وجد شاب بريطاني يبلغ من العمر 18 عاماً نفسه يملك الملايين لبضعة ساعات في مدينة بلفاست، بعدما وجد 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه البنكي.

وكان غليسبا قد حصل على شيكاً من جدته، بقيمة 8.900 جنيه إسترليني، وقام بصرفه، ثم أودع المبلغ في حسابه الخاص بمصرفه المحلي في بلفاست يوم الخميس الماضي، ليفاجئ في صباح اليوم التالي بزيادة مبالغة في الرقم الموجود في حسابه. وفق سبوتنيك.

وأكدت والدته قائلة: "لم نصدق ذلك، ظل ابني مليونيرا لبضع ساعات، كان هناك 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه صباح الأربعاء".

​وصرح المتحدث باسم بنك ناشونال البريطاني قائلاً: "قام العميل بدفع الشيك في الفرع، ولسوء الحظ كان المبلغ غير صحيح، ولوحظ الخطأ على الفور وتم تصحيحه في غضون ثوان، وفي حين أن المبلغ كان يظهر في رصيد داين غليسبا، لم تكن الأموال أبدا في حسابه".