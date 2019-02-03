مسلسل ابو العروسة الجزء الثاني الحلقة 84 - أحداث مثيرة

بمجرد عرض الحلقة 84 من مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني عبر شاشة dmc، أحدثت ضجة بين الجمهور الذي انقسم بين معجب بأحداثها، وآخر يشعر بالملل من بعض المشاهد، لكن المعظم أشاد بأحداثها المثيرة خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين طارق وزينة.

في سياق آخر، وبعد أن دشن بطل العمل سيد رجب الذي يجسد شخصية "عبد الحميد"؛ حسابًا شخصيا على موقع فيسبوك خلال الحلقات السابقة، ليشغل وقته بعد أن خرج على المعاش، قرر صناع المسلسل تحويل حساب "عبد الحميد" في العمل، إلى صفحة حقيقية على الموقع الافتراضي. وفق "هي"

ودُشنت صفحة بعنوان "عبد الحميد منصور جاد الله" بنفس الصورة والتفاصيل التي ظهرت في الحلقات السابقة، وحرص المسؤول عن الصفحة على مشاركة الجمهور بمنشورات شبيهة لآراء عبد الحميد، بطريقته الطريفة التي شاهدناها في المسلسل مع أسرته.