كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أعمال فنية دفعة واحدة لـ ياسمين رحمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الفنانة ياسمين انتهاءها من تصوير مسلسل "أنا شيري دوت كوم" بطولة سارة الشامى ومحمد مهران وعماد رشاد وإنجى وجدان،، وتلعب دور فتاة تلبسها روح سيدة فى عمر الستينات اسمها فردوس ومقيمة مع شيري فى نفس المنزل التى تجسدها الفنانة ساره الشامى، وتتوالى الأحداث ويعتبر المسلسل هو الأول فى الشرق الأوسط ويعرض على مواقع السوشيال ميديا.

وصرحت رحمي أنها انتهت من تصوير فيلم "فيروس" وتجسد فيه دور فتاة اسمها نانسي وهى شخصية منطوية وتعانى من مرض نفسي وتقع فى قصة حب مع بطل العمل الذى يجسده الفنان شريف السلامونى زميلها فى الجامعة ويحدث العديد من المشاكل بسبب مرضها وتتوالى احداث العمل.

الفيلم بطولة شريف السلامونى وريم البارودى وفاء صادق وتأليف وإخراج أسامة عمر ويتم عرضه خلال الفترة القادمة.

وشاركت رحمي فى مسلسل "زودياك" الذى تقوم بتصويره حاليا وتجسد فيه دور فتاه تدعى إيمان تعيش فى منطقه شعبية وتعمل فى مشغل ملابس مع صديقتها يمنى التى تجسدها الفنانه أسماء أبو اليزيد وهى فتاة انتهازية تسعى دائما وراء المال مما يسبب لصديقتها العديد من المشاكل خلال أحداث العمل، العمل من تأليف محمد المعتصم وإخراج محمود كامل ومأخوذ قصته من روايات الدكتور أحمد خالد توفيق.