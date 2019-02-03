كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صبحي: لم أفكر في تقديم ٨ أجزاء من "يوميات ونيس" وحرصت على توجيه للأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان محمد صبحي، إنه قدم مسلسل "يوميات ونيس" بعدما أنجب ابنه "كريم"، لأنه أراد تقديم عمل عن الأسرة، موضحًا أنه وجه المسلسل للأب والأم وليس للطفل كما اعتقد البعض.

وأضاف "صبحي" خلال اللقاء الفكري المنعقد، قبل قليل، على هامش فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه لم يفكر في تقديم ٨ أجزاء من العمل، مؤكدًا أن شعر بسعادة بالغة بعدما أخبره طفل أن العمل أعجبه لأنه أظهر عيوب الوالدين ولم يكتفي بشيطنة الأطفال.

هذا وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض يوم الثلاثاء ٢٢ يناير، واستقبل المعرض الجمهور ابتدءًا من الأربعاء ٢٣ يناير وتستمر فعالياته حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية، ضيف شرف هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، وكل من الدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة سهير القلماوي، شخصيتا المعرض.

ويشارك فى المعرض 35 دولة منها 10 دول أفريقية، 3 منها تشارك لأول مرة هى: كينيا، غانا، نيجريا و16 دولة من آسيا و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين.

ويبلغ عدد دور النشر المصرية فى هذه الدورة الخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 579 منها 62 دارا نشر تشارك لأول مرة، إلى جانب مشاركة ١٧٠ دار نشر أجنبية، منها 24 تشارك لأول مرة.