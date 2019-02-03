كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صبحي: أعشق العمل كمعلم ولا أحب نفسي كممثل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفنان محمد صبحي، عن عشقه للتدريس والعمل كمعلم، مؤكدًا أن الفنان يستطيع تقديم العشرات من الأعمال الفنية، لكن ما يبقى هو تعليم الأجيال، مضيفًا أنه يحب بعد عمله كمعلم، العمل بالإخراج، وبعدها بمسافة كبيرة الممثل، مؤكدًا أنه لا يحب نفسه كممثل.

وانتقد "صبحي"، خلال اللقاء الفكري المنعقد، قبل قليل، على هامش فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عدم وجود نقاد على الساحة الفنية، لافتًا إلى أن دلك يشير إلى أن هناك خلل، لأن الناقد كان حلقة وصل بين الفنان والجمهور.

وتابع "صبحي"، أن الجميع حُرم اليوم من النقد، مع أنه عنصر مهم في الثالوث الإبداعي إلى جانب الفنان والمتفرج، مشيرًا إلى أن الفنانين سابقًا كانوا يخشون ما يكتب عنهم، مستشهدًا بخوفه من لويس عوض لأن له صفحة في الأهرام يكتب فيها، وهو ما لم يعد يحدث حاليًا، في ظل غياب النقد الحقيقي.

هذا وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض يوم الثلاثاء ٢٢ يناير، واستقبل المعرض الجمهور ابتدءًا من الأربعاء ٢٣ يناير وتستمر فعالياته حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية، ضيف شرف هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، وكل من الدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة سهير القلماوي، شخصيتا المعرض. ويشارك فى المعرض 35 دولة منها 10 دول أفريقية، 3 منها تشارك لأول مرة هى: كينيا، غانا، نيجريا و16 دولة من آسيا و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين.

ويبلغ عدد دور النشر المصرية فى هذه الدورة الخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 579 منها 62 دارا نشر تشارك لأول مرة، إلى جانب مشاركة ١٧٠ دار نشر أجنبية، منها 24 تشارك لأول مرة.‎