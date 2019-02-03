ظهرت الأن نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة المنوفية 2019 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول

يترقب طلاب محافظة المنوفية في صمت شديد نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنوفية للعام الدراسي 2018 – 2019،وأولياء الأمور ينتظرون نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس محافظة المنوفية وسط قلق وأيضاً طلاب المرحلة الأعدادية منتظرين بذلك ظهور النتيجة بفارغ الصبر ونحن بصدد إعلامكم بكامل المستجدات عن النتيجة.

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول للعام 2019 ، وذلك بعد إعتماد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نتيجة نصف العام عن شهر يناير 2019 بنسبة نجاح بلغت 82.11 % بالمدارس الرياضية والمدارس الخاصة وطلاب المنازل ، وقد صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن عدد الطلاب المتقدمين للأمتجان قد بلغ 65 ألف طالب ، قام بأداء الأمتحان منهم 64 ألف 893 طالب زبلغ عدد الناجحين 53 ألف 286 طالب ، بينما أعتمد أيضاً اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الاول للصم دور يناير 2019 بنسبة نجاح بلغت 69 % وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لآداء الأمتحانات 42 طالب بلغ عدد الناجحين 29 طالب ، أيضاً قام محافظ المنوفية بإعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية للمكفوفين الترم الأول 2019 بنسبة نجاح قد بلغت 25 % ، بينما قام بآداء الأمتحانات عدد 12 طالب ، وأيضاً تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية الترم الأول 2019.

توزيع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية للشهادة الأعدادية الترم الاول للعام 2019

اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

يمكنك ترك رقم جلوسك و الأسم و المحافظة وسيتم الرد عليك بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2019 بإذن الله تعالي .

نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة المنوفية 2019 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول