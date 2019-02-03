نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج, عقب إنتهاء إمتحانات الترم الأول بمحافظة سوهاج ينتظر الطلاب و أولياء الأمور إعلان النتيجة بفارغ الصبر لما لها من أهمية كبيرة خاصة الترم الأول الذي يكشف نسب النجاح و الروسب في كل المواد ليستعد الطلاب لتحسين أداءهم في الترم الثاني وليستعدوا للعمل الجاد من أجل تحقيق النجاح والتفوق والرغبة في الحصول على أعلى الدرجات ومن المنتظر أن تعلن مديرية التربية والتعليم لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 وذلك بعد أن اقتربت من الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد “اللغة العربية, العلوم, الدراسات الاجتماعية, الرضيات, اللغة الإنجليزية”.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة سوهاج.

وسوف يتم إعلان النتيجة على موقع التربية والتعليم الإلكتروني وموقع سوهاج التعليمي،مما يوفر للطلاب الحصول على النتيجة بسهولة ويسر بالأسم ورقم الجلوس لجميع مدريات المحافظة التي تضم كلا من (مركز سوهاج,مركز أخميم,مركز البلينا,مركز المراغة,مدينة المنشأة,مدينة دار السلام,مدينة جرجا,مركز جهينة,مركز ساقلته,مدينة طما,مدينة طهطا,مركز العسيرات,قرية أولاد حمزة ) والنتيجة سوف يتم رفوعها كاملة لجميع المراكز برابط واحد ومباشر ومن جهة أخرى صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج عمر شلتوت أن نسب النجاح للشهادة الإعدادية من المتوقع أن تشهد غرتفاع نسبي عن العام الماضي.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة سوهاج.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج.

يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط————————————-من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج——————————من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.