بث مباشر… مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني ويدخل ريال مدريد مباراته القادمة ضد ديبورتيفو ألافيس وعينه على تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي بدأها مؤخراً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني وتحدث المدرب خافيير ألبيلاردو المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس عن مباراة فريقه القادمة ضد ريال مدريد، مشيداً بما يقدمه النادي الملكي في الفترة الأخيرة مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وأشاد خافيير ألبيلاردو بريال مدريد ومدربه سانتياجو سولاري قائلاً: سولاري قام بعمل جيد الفترة الأخيرة على الرغم من البدايات الصعبة والمتغيرة مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني وأكمل البيلاردو حديثه قائلاً: ريال مديد بحالة جيدة الآن على عكس مباراتنا معهم في الدور الأول، فازوا بجميع المباريات السابقة ولكننا سنحاول.