هنا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط “الصف الثالث” برقم الجلوس البوابة...

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط “إعدادية أسيوط” حيث اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط نتيجة امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018- 2019، بنسبة نجاح بلغت 75% لكل الطلاب النظامين والمنازل والوافدين، وسنضع لكم رابط نتيجة إعدادية أسيوط بالأسفل

هنا نتيجة الشهادة الإعدادية اسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط كان ينتظرها حوالي 57 ألف و960 طالبًا و1728 طالب منازل على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسيتم توزيع النتيجة على الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وتوزيعها على المدارس خلال ساعات، لتكون متاحة ضمن الكشوفات بالإسم ورقم الجلوس، في حين سنوفر لكم رابط استعلام أون لاين الآن للنتيجة مباشرة من الإنترنت.

وصرح محافظ أسيوط إن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بأسيوط للاستعلام إلكترونياً، وقام بتهنئة الطلاب الناجحين على مجهودهم خلال الفصل الدراسي الأول، مشيراً لضرورة تفعيل الوسائل والأنشطة المدرسية لحث الطلاب على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي.

بوابة مديرية التربية والتعليم الالكترونية

يمكنكم الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسيوط برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية الآن عقب اعتمادها رسمياً.