من هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج (ظهرت) الترم الأول 2019 بالاسم ورقم الجلوس من موقع...

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، الفصل الدراسي الأول 2019، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بعد ان انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة قبل أيام، ومنذ ذلك الحين وتتجه انظار الطلبة والطالبات لموقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية عليه، وحتى يحصل الطلبة على درجاتهم التفصيلية في كل المواد التي امتحنوها خلال الفصل الدراسي الأول، وكانت امتحانات الاعدادية بسوهاج قد استمرت لمدة أسبوع، واشاد معظم الطلبة بمستوى الإمتحانات وأنها كانت في مستوى مقبول دون احتوائها على جزئيات صعبة أو تعجيزية، وننشر روابط الإستعلام عن نتيجة اعدادية سوهاج والتي باتت قاب قوسين أو أدنى بعد أن يعتمدها اليوم السيد المحافظ ويأمر بنشرها على موقع المديرية التعليمية للمحافظة في نفس اليوم، وتُنشر في المدارس اليوم التالي على ظهورها على الإنترنت.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الدكتور عمرو شلتوت، أن اعمال اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج قد انتهت بالفعل، بعد أن عكفت اللجان عقب انتهاء الإمتحانات مباشرةً على سرعة الإنتهاء من النتيجة، حيث تم تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات في امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بسوهاج، ومن ثم تمت عمليات المراجعة والرصد وتجميع الدرجات قبل أن يتم رفعها للسيد المحافظ لإعتمادها وحتى لا يطول انتظار الطلبة لها، خاصةً مع ضيق الوقت الفاصل بين انتهاء امتحانات الإعدادية الترم الأول بسوهاج وبين بداية الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة إعدادية سوهاج الترم الأول 2019

النتيجة مجمعة للإستعلام برقم الجلوس من هنا

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، سوهاج – طما – طهطا – جهينة – أخميم – المراغة – ساقلته – دار السلام، فمحافظة سوهاج من المحافظات التي تنشر نتيجة الإعدادية منفصلة في كل إدارة على حدا بملفات pdf، على أن نضع الروابط الخاصة للإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والإسم فور اعتمادها وظهورها رسمياً داخل المقال بروابط مباشرة وسريعة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بسوهاج 2019

اعتمد محافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصاري، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، ليستعلم عنها الطلبة والطالبات بأرقام الجلوس ويحصلوا على تفصيل الدرجات في كل المواد، حيث أن المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج الترم الأول 140 درجة مقسمة على مواد الترم الأول، ويعلن في السياق ذاته نسب النجاح العامة ونسب النجاح بين سائر إدارات محافظة سوهاج المختلفة.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج ترم أول 2019

موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنا .

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ترك تعليق متضمن رقم الجلوس للمساعدة في إحضار النتيجة فور ظهورها.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسائر محافظات الجمهورية الأخرى من هنا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة سوهاج 2019

اعتمد محافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصاري، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 76%، على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وكافة المدارس العامة ومدارس اللغات، وتقدم المحافظ بتهانيه للطلبة والطالبات الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الدكتور عمرو عبد الجليل، ان امتحانات الإعدادية بسوهاج هذا العام شهدت قيد 70 ألف و531 طالب وطالبة، بلغ عدد الحاضرين منهم للإمتحانات 70 ألف 393 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 54 ألف و533 طالب وطالبة، وتفوقت إدارة اخميم التعليمية في حصد المركز الأول من حيث نسبة النجاح على مستوى سائر إدارات محافظة سوهاج الأخرى بنسبة نجاح 87.9%، والمركز الثاني لإدارة دار السلام بنسبة نجاح 84%، والمركز الثالث لإدارة جرجا والبلينا بنسبة نجاح 80%، والمركز الأخير لإدارة طهطا التعليمية بنسبة نجاح 59%.