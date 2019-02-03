ارطغرل 134 مدبلج..مسلسل ارطغرل الحلقة 134 مدبلج ..قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 134

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نستقبل معاً زوار موقعنا “الخليج 365” الحلقة 134 ارطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء، على موعد عرض الحلقة 134 في تمام الساعة الثامنة مساء ويقوم بتولي عرض أرطغرل الحلقة 134 عدة قنوات فضائية كقناة وطن وقناة دعوة وقناة تي أر تي الأولي علاوة على موقع النور الذي ينقل ارطغرل عبر موقعه الإلكتروني.
مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134
أستطاع المخرج والمؤلف بتقديم قيامة ارطغرل كمسلسل تاريخي في إطار درامي يتناوله نخبة كبيرة من نجوم تركية، فمنذ نزول الجزء الأول الذي أحدث ضجة بالوطن العربي ثم اكتسب خلال وقتاً قصير حاصلة كبيرة من متابعيه عالمياً، ونال مسلسل قيامة ارطغرل جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني لعام 2016.
ارطغرل الحلقة 134 الموسم الخامس
نوفر لكم ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
تردد قناة TRT1التركية على قمر (تركسات Turksat 42°E) تردد 11042معدل الترميز 8400 عمودي .قيامة ارطغرل الحلقة 134
- تردد قناة دعوة على قمر نايل سات تردد 10727، معدل ترميز 27500/ أفقى.
- تردد قناة وطن على قمر نايل سات تردد 11012، معدل ترميز 27500 /أفقى.
- تردد قناة اليرموك على قمر نايل سات تردد 11678، معدل الترميز 27500 /عمودي.
أحداث الحلقة 134 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس والأخير
نقترب حلقة تلو حلقة من كشف نهاية أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير، والتي تعرض حلقات مجمعة على مدار ساعتين على التوالي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وها نحن الآن على موعد مع قناة تي أر تي التركية لــمواصلة الحلقة 134 ارطغرل الموسم الخامس الأربعاء المقبل بمشيئة الله، فمن المتوقع تشهد أحداث الحلقة العديد من تغير الأحداث عقب وقوع أيلبيلغي بالأسر بجانب كشف خطة غوندوس اللعين صاحب الصناديق، وارطغرل الذي سيتمكن من إنقاذ إبيليلغي بعدما استطاع إثبات براءة أبنه من قتل أبيها، قيامة ارطغرل الحلقة 134 نشاهدها اليوم على قناة تي أر تي الأول وعبر موقع النور، وهناك توقعات من خلال إعلان الحلقة فمن المتوقع تحدث مخططات لإيقاف زواج إيلبيلغي من ارطغرل، مع تمنيات موقعنا لكم بمشاهدة ممتعة.
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