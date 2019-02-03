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ارطغرل 134 مدبلج..مسلسل ارطغرل الحلقة 134 مدبلج ..قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 134

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محمد امين 0 10 تبليغ

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نستقبل معاً زوار موقعنا “الخليج 365”   الحلقة 134 ارطغرل الجزء الخامس  يوم الأربعاء،  على موعد عرض الحلقة 134 في تمام الساعة الثامنة مساء ويقوم بتولي عرض أرطغرل الحلقة 134 عدة قنوات فضائية كقناة وطن وقناة دعوة وقناة تي أر تي الأولي علاوة على موقع النور الذي ينقل ارطغرل عبر موقعه الإلكتروني.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134

أستطاع المخرج والمؤلف بتقديم قيامة ارطغرل كمسلسل تاريخي في إطار درامي يتناوله نخبة كبيرة من نجوم تركية، فمنذ نزول الجزء الأول الذي أحدث ضجة بالوطن العربي ثم اكتسب خلال وقتاً قصير حاصلة كبيرة من متابعيه عالمياً، ونال مسلسل قيامة ارطغرل جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني لعام 2016.

ارطغرل الحلقة 134  الموسم الخامس

نوفر لكم ترددات القنوات  الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تردد قناة TRT1التركية على قمر (تركسات Turksat 42°E) تردد  11042معدل الترميز  8400 عمودي .768714ad39.jpgقيامة ارطغرل الحلقة 134

  • تردد قناة دعوة على قمر نايل سات  تردد 10727، معدل ترميز 27500/ أفقى.
  • تردد قناة  وطن على قمر نايل سات  تردد 11012،  معدل ترميز 27500 /أفقى.
  • تردد قناة اليرموك على قمر نايل سات تردد 11678، معدل الترميز 27500 /عمودي.
تردد قناة اليرموك

أحداث الحلقة 134 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس والأخير

نقترب حلقة  تلو حلقة من  كشف نهاية  أحداث مسلسل  قيامة  ارطغرل  الجزء الخامس والأخير، والتي  تعرض   حلقات  مجمعة  على  مدار  ساعتين  على التوالي يوم  الأربعاء من كل   أسبوع، وها نحن الآن  على  موعد  مع   قناة  تي أر تي  التركية   لــمواصلة  الحلقة  134  ارطغرل   الموسم  الخامس الأربعاء المقبل بمشيئة الله، فمن المتوقع تشهد أحداث الحلقة  العديد  من تغير الأحداث عقب وقوع أيلبيلغي بالأسر بجانب كشف خطة غوندوس اللعين صاحب الصناديق،  وارطغرل الذي سيتمكن من إنقاذ إبيليلغي  بعدما استطاع إثبات براءة أبنه من قتل أبيها، قيامة ارطغرل الحلقة 134  نشاهدها اليوم على قناة تي أر تي الأول وعبر موقع النور، وهناك توقعات من خلال إعلان الحلقة فمن المتوقع تحدث مخططات لإيقاف زواج إيلبيلغي من ارطغرل، مع تمنيات موقعنا لكم بمشاهدة ممتعة.

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