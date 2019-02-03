كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عزالدين تبدأ تصوير "البرنسيسة بيسة".. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مي عز الدين، تصوير أولى حلقات مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "البرنسيسة بيسة"، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "البرنسيسة بيسة"، من إنتاج "سيرنجى" والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل.

كانت المشاهد الأولى داخل إحدى الاستوديوهات بمنطقة شبرامنت، وهى عبارة عن شقة مى عز الدين خلال أحداث المسلسل، ويستمر فريق العمل التصوير فى ذلك الديكور لمدة أسبوعين على الأقل، كما شارك فى تلك المشاهد كل من محمد أنور وسوسن بدر، وحسام داغر.

ومسلسل "البرنسيسة بيسة" يكتبه مصطفى عمر وفاروق هاشم، ويُعد التعاون الأول دراميًا الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد عقب أن تعاونا من قبل فى السينما وقدما 3 افلام وهم "فرح"، و"أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".

النجمة مى عز الدين قدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسايل"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصد إشادة النقاد والجمهور معًا، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة "سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.