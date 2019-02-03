سجل وأعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 الفصل الدراسي الأول البوابة الإلكترونية...

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 التيرم الأول محافظة المنوفية، اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019، من المتوقع إعلان نتائج امتحانات محافظة المنوفية، انتهي جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء الاختبارات في كافة المواد الدراسية وذلك يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، والآن طلاب الثالث الإعدادي يقضون أجازتهم.

يترقب كافة طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في حالة من القلق والتوتر موعد ظهور النتائج، حيث أوشكت كافة الكنترولات علي الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق ومراجعتها وأيضاً رصد الدرجات، وسوف يقوم السيد اللواء أحمد عثمان محافظ المنوفية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، وعلي الفور ترفع عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ويتمكن كل طالب من جلب النتائج من خلال رقم الجلوس والاسم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2019:

تشير بعض التوقعات علي أن نسب النجاح للنصف العام الدراسي مرتفعة عن الأعوام الماضية، ولقد تم سير عمليات الامتحانات في أمان وسلام تام، ولم تكن هناك أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم، بل جاءت جميع الاختبارات في مستوي الطالب المتوسط، وكانت الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، الجدير بالذكر أن المجموع النهائي للصف الثالث الإعدادي من 140 درجة، وتأتي مادة اللغة العربية من 40 درجة، ومادة اللغة الأجنبية من 30 درجة، ومادة الرياضيات من 30 درجة، ومادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة، ومادة العلوم من 20 درجة.

الرابط الإلكتروني لبوابة المنوفية:

فور اعتماد النتائج من قبل المحافظ يتمكن كل طالب بمحافظة المنوفية وجميع الإدارات التابعة لها وهي( إدارة تلا، وإدارة الشهداء، وإدارة منوف، إدارة السادات، إدارة الباجور، إدارة قويسنا، إدارة أشمون، إدارة شبين الكوم)، من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الاسم ورقم الجلوس، كما بإمكان كل طالب ترك تعليق يحتوي علي الاسم ورقم الجلوس وسوف نساعدكم في الحصول علي النتائج.

من المتوقع أن تظهر اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية علي أنه من المقرر أن يعتمد محافظ المنوفية نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وتمنياتي لكم بمزيد من النجاح والتفوق.

بإمكان جميع الطلاب معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول، بكل سهولة ويسر من خلال إدخال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب وطالبة.