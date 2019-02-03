نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية الترم الأول “نتيجة الشهادة الإعدادية” موقع...

ننشر لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 التيرم الأول محافظة المنوفية، خلال الأيام الماضية تم الانتهاء من عمليات الاختبارات وذلك يوم 24 يناير 2019، وينتظر كافة الطلاب موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان علي مستوياتهم ومجموعهم، لان ذلك يحدد مدي الالتحاق بالمدارس الثانوية، سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية، وذلك حسب تنسيقهم، الجدير بالذكر أن مجموع الشهادة الإعدادية لنصف العام الدراسي 140 درجة، والكثير من الطلاب يرغب في تسجيل الدرجات النهاية.

تعمل كافة الكنترولات في محافظة المنوفية علي وجه السرعة للانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة جميع الأوراق في كافة إدارات محافظة المنوفية وهي، إدارة تلا، وإدارة الشهداء، وإدارة منوف، إدارة السادات، إدارة الباجور، إدارة قويسنا، إدارة أشمون، إدارة شبين الكوم، واليوم تنهي آخر أعمالها وهي رصد الدرجات، وسوف يقوم محافظ المنوفية السيد اللواء أحمد عثمان باعتماد النتائج، وعلي الفور يتمكن كل طالب من الاستعلام عبر رقم الجلوس والاسم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة المنوفية:

الجدير بالإشارة أن هناك عدد من المحافظات تم الإعلان عنها، مثل محافظة القاهرة، محافظة الإسكندرية، محافظة الجيزة، محافظة كفر الشيخ، حيث أن كل محافظة تظهر تلو الأخري، واليوم ستظهر محافظة المنوفية، وسنوفر لكم الروابط الرسمية والمباشرة للبوابة الإلكترونية للمنوفية، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، ومعرفة المجموع الكلي وكل مادة، ومادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة التربية الدينية، مادة التربية الفنية.