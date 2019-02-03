هنا موقع نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية بالاسم ورقم الجلوس 2019

بعد صبر طويل وقبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، أعتمد محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس نتيجة إمتحانات الشهادة الاعدادية دور يناير 2019، وفي حضور السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية الاستاذ مختار شاهين والذي أدلي بتصريحات صحفية له بعد أنتهاء السيد اللواء محافظ المنوفية من أعتماد النتيجة، بأن نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية مرتفعة حيث بلغت نحو 82.11%.

وأشار الاستاذ مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن تلك النتيجة المرتفعة إنما تعكس المستوى الحقيقي لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية وسعيهم الدائم نحو الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية ، ويعكس أيضاً الاهتمام الكبير من أولياء الأمور والسادة المعلمين حيال أبنائهم من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية.

موقع معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية 2019:

بعد أن أعتمد محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية أعلنت البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية بأن النتيجة متاحة على هذا الرابط الالكتروني بالضغط هنا

وهو عبارة عن ملف يقوم الطالب بتحميله على الجهاز لمعرفة نتيجته ونتائج زملائه.

كما يمكن معرفة النتيجة عبر بوابة فيتو من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه يمكن للطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي معرفة النتيجة فقط أكتب اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

ويسعد موقع نجوم مصرية بأن يقدم أجمل التهاني لجميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية.