روابط إلكترونية لنتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة البحيرة .. الدقهلية .. الغربية .....

روابط إلكترونية لنتيجة الشهادة الإعدادية نقدمها لكم من خلال هذا التقرير بمحافظة البحيرة .. الدقهلية .. الغربية .. الشرقية وجميع المحافظات المصرية الأخرى،والتي يتابعها مئات الألوف من الطلبة والطالبات على مستوى الجمهورية ممن قد أدوا الامتحانات هذا العام بالصف الثالث الإعدادي التيرم الأول، كما يتابع نتيجة الصف الثالث الإعدادي بتوتر وقلق أولياء أمور هؤلاء الطلاب والطالبات، هذا وقد صرح منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة: انه قد تم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح وجارى حاليا رصد الدرجات، وعملية رصد الدراجات في مراحلها الأخيرة، وذلك تمهيد لإعلان نتيجة الصف الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إعلان النتيجة فورا اعتمادها من المحافظ على رابط نتيجة الإعدادية بمحافظة البحيرة، وتتوالى إعلان نتائج المحافظات خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم.

روابط إلكترونية لنتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 روابط إلكترونية لنتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

من ناحية أخرى أكد مصدر لوزارة التربية والتعليم انه سيتم الإعلان عن النتيجة بالعديد من المحافظات قبل نهاية هذا الأسبوع، ويستكمل إعلان النتائج بباقى المحافظات في بداية الأسبوع القادم وذلك حسب ظروف كل محافظة،القادم على أكثر تقدير، وستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات، وذلك بعد عرضها على المحافظ واعتمادها، وأشار المصدر أن نسبة النجاح أكثر من 75% في معظم المحافظات المصرية، ومن الجدير بالذكر أنه قد تقدم للامتحانات بمحافظة البحيرة لهذا العام الدراسي أكثر من 85 ألف طالب وطالبه على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.