نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم أول 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع...

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 وكذلك نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي، وذلك للفصل الدراسي الأول .. نقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر من خلال روابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الإعدادية بمحافظات مصر المختلفة، نعرضها عليكم على موقعنا فور أن يتم الإعلان عنها على بوابة التعليم الأساسي، وذلك باستخدام رقم الجلوس لكل طالب، وتقوم بوابة التعليم بعرض نتائج امتحانات التعليم الأساسي في بجميع المحافظات المصرية.

وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات التيرم االأولي “الفصل الدراسي الأول” بجميع المحافظات، وانتهت الامتحانات في سهولة ويسر، وينتظر أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية في أقرب وقت، لذلك يرتفع البحث عن بوابة التعليم الأساسي ويرتفع الدخول عليها للتعرف على النتائج فور ظهورها.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

نتيجة تانية إعدادي برقم الجلوس تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2018 بجميع المحافظات الترم الأول 2019

انتهت امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي بجميع محافظات مصر للفصل الدراسي الأول، وتم الانتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية، وتنتظر اعتمادها من وكيلا وزارة التربية والتعليم تمهيدا للإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 على موقع بوابة التعليم الأساسي المصرية بجميع المحافظات

وقد انتهت أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول هذا العام دون تتلقي الوزارة أي شكاوى بخصوصها، ولم تتلقى أيضا شكاوى غش بين الطالبات والطلاب لامتحانات المرحلة الإعدادية، وجاءت الأسئلة في متناول الطالب العادي من المقررات الدراسية بكتاب وزارة التربية والتعليم

ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب على المواقع الرسمية والموضحة بالجدول التالي، والإعلان عن نسب النجاح في هذا العام، وتتبارى المدارس في الفوز بأعلى النسب بين الطلاب لبيان مستوى جودة الأداء فيها، ومن الجدير بالذكر أن العملية التصحيحية وصلت لمرحلة رصد الدرجات ومراجعتها، تمهيدا للإعلان عن أسماء الأوائل ثم الإعلان عن نسب النجاح والإعلان عن ظهورها على المواقع، والتعرف على النتائج من خلال الموقع الرسمي الحكومي للوزارة، بوابة التعليم الأساسي.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

ملحوظة هامة

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الإعدادية

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس أيضا على المواقع الرسية الخاصة الرسمية للمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحاناتهم، وقد تم تصحيح المواد أولا بأول، حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، ويتم تجميعها ومراجعتها واعتمادها من خلال المحافظين في كل محافظة، تمهيدا لنشرها، ويتم نشر أخبار ظهور النتائج على مواقع المديريات التعلمية.تظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي تباعا في المدارس في كل محافظة.

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