الآن هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات “3 إعدادي 2019” القاهرة بوابة...

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 بمحافظة القاهرة حيث تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة بعد اعتماد النتيجة من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة الآن، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الأرضي 09000100 وجاري حاليا رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي، وهو الموقع الحصري لإعلان نتيجة الصف الثالث الأعدادي بمحافظة القاهرة.

أما عن أهم المؤشرات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، فقد جاءت مطابقة للتوقعات والمؤشرات الأولية، ومن الجدير بالذكر تفوق الطالبات على الطلاب كالأعوام السابقة، هذا وقد صرح القائمون على أمر العملية التعليمة بالمحافظات بما يلي:

نسبة النجاح للشهادة الإعدادية قد بلغت 76.6%

تقدم لأداء الامتحان عدد 152848 طالب وطالبة

حضر الامتحان عدد 150556 طالب وطالبة

عدد الناجحين بلغ 115323 طالب وطالبة .

نسبة النجاح بالمدارس الدولية فقد بلغت بنسبة نجاح 93.5 %

نسبة النجاح بمدارس الإعدادية المهنية بلغت 95.86 %

نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 %

نسبة النجاح للمكفوفين 100 %

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة تيرم أول 2019

بوابة التعليم الأساسياضغط من هنا

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بوابة التعليم الأساسي يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”. الاتصال الآن على الرقم الأرضي 09000100

ترتيب الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة من حيث نسب النجاح في الشهادة الإعدادية 2019

المركز الأول: إدارة وسط القاهرة التعليمية بنسبة نجاح 97.98%

المركز الثاني: إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 92.62 %

المركز الثالث: إدارة حلوان التعليمية بنسبة 91.58 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

ملحوظة هامة