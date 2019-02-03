معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج .. قنا .. أسيوط .. المنيا : نتائج الصف الثالث...

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة سوهاج وكذلك محافظة المنيا وأسيوط وقنا وجميع المحافظات المصرية، وذلك لنتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول للعام الدراسي الحالي 2018-2019، فقد تم ظهور نتائج الإعدادية بمحافطات كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة، ومن المتوفع إعلان نتائج جميع محافظات الصعيد يوم السبت 2 فبراير 2019، محافظة قنا – المنيا – الأقصر – أسوان، والتي تظهر تباعا في هذا الأسبوع، نعرضها عليكم على موقعنا، وذلك بمتابعة جميع أخبار النتائج وأيضا إدراج مواقع نتائج المحافظات، ونعرض عليكم أيضا جميع مواقع المحافظات المصرية، ونتابع معكم بشكل يومي نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية

يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في جميع مدارس محافظة سوهاج وغيرها من محافظات مصر في وقت قريب، وذلك على الموقع الإلكتروني لنتائج كل محافظة وفقاً لجدول روابط المديريات التعليمية المرفق بهذا التقرير، والذي ندرجه في المقال.