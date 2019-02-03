نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس : نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية .. المنوفية .....

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2019 بعد تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ حيث تم إعلان النتائج بهذه المحافظات،وينتظر خلال الساعات القادمة إعلان نتائج جميع محافظات الجمهورية المختلفة، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح بمعظم المحافظات، ولم يتبقى إلا الانتهاء من عمليات رصد الدرجات واعتماد النتائج قبل ظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها، ومن المرجح ظهور اغلبها خلال هذا الأسبوع

وقد أوشكن نتائج بعض المحافظات على الظهور، وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب على المواقع الإلكترونية التابعة للمديريات التعليمية بهذه المحافظات ، ونتابع معك عزيزي الطالب جميع الأخبار والتصريحات والأنباء عن مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة، فتابعونا على موقعنا في عرض لمواقع المحافظات الرسمية ومتابعة آخر الأخبار.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول في جميع محافظات مصر

ملحوظة هامة

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بالمحافظة التي يتبعها روابط جميع المحافظات بالجدول السابق يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019

نتيجة محافظة القاهرة، تعرف عليها أولا من خلال التليفون الأرضي بالاتصال على رقم 09000100.

وينتظر جميع الطلاب بالشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول الإعلان عن النتائج والتي يتابع أخبارها كل من الطلاب وأولياء الأمور أيضا، ويتم اعتمادها من السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة، ويتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى المدارس الخاصة بالمحافظات لنشرها فيها لتكون متاحة لكل طالب.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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وسوف يتم الكشف عن النتائج تبعاً لكل محافظة حسب الانتهاء من أعمال التصحيح الجارية في كافة المحافظات المصرية، وقد شدد وزير التعليم على ضرورة إعطاء كافة الطلاب حقهم في التصحيح وعدم التسرع في إعداد النتيجة حتى لا يظهر أي أخطاء في التصحيح أو في أعمال رصد الدرجات.

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