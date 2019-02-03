نتيجة الشهادة الاعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية .. نتائج...

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية فقد اقترب موعد إعلان وظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 الفصل الدراسي الأول، أما عن نسبة النجاح المبدئية للعديد من المحافظات لهذا العام فقد ترواحت بين 80% و85% في معظم محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا التقرير نعد الطالبات والطلاب بالتحديث المستمر لهذا التقرير، وذلك بجميع الأخبار والمستجدات الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات للفصل الدراسي الأول لهذا العام.

ومن الجدير بالذكر إشادة محافظ الدقهلية بنسبة نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية الآن وبجهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وكذلك جهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، كما شكر الشعراوي جهود أولياء أمور طلاب المحافظة التي هيأت لأبنائها أفصل السيل للنجاح والتفوق.

ومن ناحيه أخرى، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن عدد من تقدموا للامتحان باغ حوالي 98 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2019 تيرم أول بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الأول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية