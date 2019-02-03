برقم الجلوس معرفة نتيجة الشهادة اعدادية تيرم أول 2019 محافظة قنا .. سوهاج .. المنيا .. أسيوط .....

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بأرقام الجلوس نتيجة الشهادة اعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان وجميع محافظات الجمهورية، والتي صرحت مصادر تعليمية عن قرب إلانها بتلك المحافظات بعدما انتهت أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب والطالبات، هذا وقم تم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظات كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية والجيزة، وتعكف الكنترولات في باقي المحافظات الأخرى على عملية رصد الدرجات ، وتجهيز القوائم الخاصة بالأوائل، وذلك لعرضها على المحافظين بتلك المحافظات لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، فمن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات قبل نهاية الأسبوع الحالي، ويستكمل إعلان نتائج الصف الثاثل الإعدادي بالتتابع في المحافظات الأخرى في بداية الأسبوع القادم.
كما سنتابع معكم نتائج محافظات الصعيد، أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، والتي تظهر تباعا في هذا الأسبوع، نتابع معكم ظهور النتائج ونعرض عليكم روابط محافظات الصعيد وروابط جميع المحافظات للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتماد النتيجة تمهيدا للإعلان عنها، ويتم في البداية إعلان أسماء الأوائل في المحافظة ويتم الإعلان عن النتيجة في نفس اليوم، أو في اليوم التالي كحد أقصى، ويتابع الطالب وولي الأمر ظهور النتائج عن كثب ويتابع أيضا الدخول على موقع نتائج المحافظة للتعرف على نتيجة الإعدادية فور ظهورها.
بأرقام الجلوس نتيجة الشهادة اعدادية محافظة قنا
نتيجة اعدادية محافظة قنا 2018
يتم البدء بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا كالأعوام السابقة حيث تعودت محافظة قنا أن تكون أول محافظات صعيد مصر في إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ويليها الإعلان عن نتائج جميع محافظات الصعيد تباعا، المحافظة تلو الأخرى، وقد تقدم عدد 48668 طالب وطالبة في الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة قنا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، وقد صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا أن نسبة نجاح إعدادية قنا في الفصل الدراسي الأول قد بلغت 66.5% .
بأرقام الجلوس نتيجة الشهادة اعدادية استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع الحافظات
- قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك
- قم بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.
- اتبع الخطوات بشكل صحيح
- اضغط بحث النتائج.
بأرقام الجلوس نتيجة الشهادة اعدادية محافظة قنا وكافة المحافظات تيرم أول 2019
من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا وجميع المحافظات 2018
وسنتابع معك عزيزي الطالب جميع ما يرد من أخبار من السادة المسئولين، وكل ما يرد على المواقع الإخبارية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا وفي جميع المحافظات.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
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