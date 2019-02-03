برقم الجلوس معرفة نتيجة الشهادة اعدادية تيرم أول 2019 محافظة قنا .. سوهاج .. المنيا .. أسيوط .....

بأرقام الجلوس نتيجة الشهادة اعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان وجميع محافظات الجمهورية، والتي صرحت مصادر تعليمية عن قرب إلانها بتلك المحافظات بعدما انتهت أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب والطالبات، هذا وقم تم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظات كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية والجيزة، وتعكف الكنترولات في باقي المحافظات الأخرى على عملية رصد الدرجات ، وتجهيز القوائم الخاصة بالأوائل، وذلك لعرضها على المحافظين بتلك المحافظات لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، فمن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات قبل نهاية الأسبوع الحالي، ويستكمل إعلان نتائج الصف الثاثل الإعدادي بالتتابع في المحافظات الأخرى في بداية الأسبوع القادم.

كما سنتابع معكم نتائج محافظات الصعيد، أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، والتي تظهر تباعا في هذا الأسبوع، نتابع معكم ظهور النتائج ونعرض عليكم روابط محافظات الصعيد وروابط جميع المحافظات للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتماد النتيجة تمهيدا للإعلان عنها، ويتم في البداية إعلان أسماء الأوائل في المحافظة ويتم الإعلان عن النتيجة في نفس اليوم، أو في اليوم التالي كحد أقصى، ويتابع الطالب وولي الأمر ظهور النتائج عن كثب ويتابع أيضا الدخول على موقع نتائج المحافظة للتعرف على نتيجة الإعدادية فور ظهورها.

نتيجة اعدادية محافظة قنا 2018

بأرقام الجلوس نتيجة الشهادة اعدادية محافظة قنا

يتم البدء بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا كالأعوام السابقة حيث تعودت محافظة قنا أن تكون أول محافظات صعيد مصر في إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ويليها الإعلان عن نتائج جميع محافظات الصعيد تباعا، المحافظة تلو الأخرى، وقد تقدم عدد 48668 طالب وطالبة في الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة قنا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، وقد صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا أن نسبة نجاح إعدادية قنا في الفصل الدراسي الأول قد بلغت 66.5% .

بأرقام الجلوس نتيجة الشهادة اعدادية استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع الحافظات

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك قم بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح. اتبع الخطوات بشكل صحيح اضغط بحث النتائج.

بأرقام الجلوس نتيجة الشهادة اعدادية محافظة قنا وكافة المحافظات تيرم أول 2019

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.