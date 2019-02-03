نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019، والمتوقع ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة ستكون خلال منتصف الأسبوع، كما أكدت وزارة التربية والتعليم بأن ظهور النتيجة غير مرتبط بها، بل مرتبط بالانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في الكنترول، ومن اختصاص مديريات التعليم في المحافظات المختلفة، ومنها محافظة البحيرة، وسيتم ظهورها فور اعتمادها من الجهات المختصة بالمحافظات، لذلك من المقرر ظهورها في محافظة البحيرة بعد اعتمادها من محافظ البحيرة، وتواجدها رسميا على المواقع المختصة وبالمدارس .نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

كما تضم محافظة البحيرة الإدارات التعليمية التالية:

إدارة أبو حمص.

إدارة إدكو.

إدارة التحرير.

إدارة الدلنجات.

إدارة الرحمانية.

إدارة المحمودية.

إدارة النوبارية.

إدارة ايتاي البارود.

إدارة بندر دمنهور.

إدارة بندر كفر الدوار.

إدارة حوش عيسى.

إدارة رشيد.

إدارة شبراخيت.

إدارة كوم حمادة.

إدارة مركز دمنهور.

إدارة مركز كفر الدوار.

إدارة وادي النطرون.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة:

معرفة النتيجة على الأنترنت يكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومن خلال موقع البحيرة التعليمي من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 في البحيرة:

انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأت بعدها عمليات رصد ومراجعة وتصحيح الإجابات وتجميعها، وهم الآن في فترة راحة قصيرة تفصل بين الدراسة للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

كما تسيطر حالة القلق عليهم ويتمنون ظهور النتيجة بشكل سريع، ليطمئن قلبهم على مستوى تحصيلهم الدراسي، كما تعتبر الشهادة الإعدادية مرحلة مصيرية في تحديد شكل مستقبلهم لاحقا ما بين التعليم الثانوي والتعليم الفني.

سيتم ظهور النتيجة بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة في الكنترول وفور اعتمادها من محافظ البحيرة.

تحديثات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالبحيرة:

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية اليوم، متوقع ظهور باقي نتائج المحافظات خلال الساعات القادمة، وقد تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة في الساعات القليلة القادمة، لذلك سنوافيكم دائما بكل التحديثات التي تخص ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة خلال الساعات القادمة، فكما ظهرت نتيجة الإسكندرية، ظهرت أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23، يمكنكم معرفة النتيجة عند ظهورها ، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وتحقيق النتيجة الممتازة وتكون دافع قوي للطالب للدراسة أكثر في الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية.

وينتظر الطلاب ظهور الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة قريبا، آملين في تحقيق النجاح والتفوق.

نترقب ظهور النتيجة فى محافظ البحيرة قريبا، بعد انتهاء الكنترول من عمليات التصحيح وتجميع النتائج، وفور اعتمادها من محافظ البحيرة سيتم الإعلان عن ظهورها رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول:

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بعد اعتمادها من اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان بنسبة نجاح 72%، كما ظهرت أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية اليوم الأحد بنسبة نجاح 82.11%، ونترقب ظهورها بمحافظة البحيرة قريبا.