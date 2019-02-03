نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية 2019 الترم الأول عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية

جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية 2019 الترم الأول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، لتصبح مهمة للغاية لجميع أبناء تلك الفرقة الدراسية الهامة، واللحظة الأهم بالنسبة لهؤلاء، هي لحظة اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنوفية من قبل السيد المحافظ، اللواء سعيد عباس، لأنها سيعقبها فوراً نشر تلك النتيجة على الموقع المذكور أعلاه ورابطه متواجد أدناه، كما سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية 2019 الترم الأول

بدأت عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات تنتهي من تلك المهمة، وبعدها تدخل عملية المراجعة على الإجابات ودرجات الأسئلة، ومن ثم رصد الدرجات ومراجعتها الدقيقة على الشهادات، وبعدها رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، وبعدها يتم رفع الحجاب عنها، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة باستخدام رقم الجلوس وليس بالاسم كما تزعم بعض المواقع الأخرى.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

كما يحدث كالعادة، يأتي موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية ليتولى مهام إعلان نتيجة 3 اعدادي في المنوفية الترم الأول 2019، كما من المعروف للجميع، أن هناك كثير من المواقع الإلكترونية الرسمية الأخرى، ستتولى هذا الأمر أيضًا وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، ومن الجانب الآخر، دائمًا تعرض تلك البوابة آخر مستجدات تلك النتيجة من تطورات وموعد ظهورها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنوفية الترم الأول 2019

ومن خلال تصحيح العينة الأولى من جميع الامتحانات، تبين أن هناك احتمالية كبيرة في ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة هذا العام قياسًا بالأعوام السابقة، ومن الجانب الآخر، يتساءل الكثيرون عن موعد الإعلان والظهور، فقد أكد الكثير على القائمين على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول ستكون مع بدايات الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.